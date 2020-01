Dal 7 al 10 gennaio interventi di manutenzione per segnale Tv

SIENA. Da martedì prossimo 7 gennaio, i tecnici Telecom continuano gli interventi di manutenzione migliorativa della rete cablata (HFC) che trasporta il segnale TV nelle case dei cittadini senesi. I lavori fanno parte di un programma di sostituzione di tutti i Fiber Node della rete con apparati più moderni con la possibilità di monitoraggio da remoto che permetterà la segnalazione degli eventuali guasti in tempo reale. Per consentire i lavori, di norma effettuati tra le ore 8 e le 17, sarà temporaneamente sospesa la ricezione televisiva nelle zone sottostanti, o porzioni di esse. Il 7 riguarderanno, strada di Pescaia, di Montalbuccio, dei Cappuccini, via esterna Fontebranda, Michelangelo, M. Pratesi, D. Giuliotti, della Pergola; l’8, via Chiantigiana, di Fontebenedetta; il 9, strada del Palazzetto, di Certosa, delle Ropole, via Manfredi di Svevia, G. Novello, Conte d’Arras, A. degli Aldobrandeschi, Salimbeni, Guastelloni; infine il 10, strada di Ventena, via N. Orlandi, G. di Vittorio, A. Lombardi.