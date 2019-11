Dal 25 al 28 novembre interventi di manutenzione per segnale tv

SIENA. Dal prossimo lunedì 25 novembre, i tecnici Telecom continuano gli interventi di manutenzione migliorativa della rete cablata (HFC) che trasporta il segnale TV nelle case dei cittadini senesi. I lavori fanno parte di un programma di sostituzione di tutti i Fiber Node della rete con apparati più moderni con la possibilità di monitoraggio da remoto che permetterà la segnalazione degli eventuali guasti in tempo reale. Per consentire i lavori, di norma effettuati tra le ore 8 e le 17, sarà temporaneamente sospesa la ricezione televisiva nelle zone sottostanti. Il 25 novembre riguarderanno, anche parzialmente, piazza F. Bargagli Petrucci, dell’Abbadia, via della Stufa Secca, dell’Abbadia, di Vallerozzi, dei Pittori, Santa Caterina; il 26 Logge del Papa, via Banchi di Sotto, di Pantaneto, di Follonica, dei Baroncelli, del Fosso, del Giglio, delle Vergini, piazza e vicolo di Provenzano, piazzetta Grassi, vicolo del Fontino, della Viola, dei Magalotti; il 27 via di Castelvecchio, di S. Quirico, di Stalloreggi, del Paradiso, dell’arco dei Malavolti, Malavolti, piazza del Conte, Matteotti, Gramsci, Madre Teresa di Calcutta, vicolo del Contino, della Palla a Corda, viale Curtatone, dei Mille; infine il giorno successivo, 28, via Bastianini, della Diana, Pian dei Mantellini, S. Marco, S. Quirico, Bandini, Refe Nero, Giglio, del Moro, piazza Provenzano.