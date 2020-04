Dal 20 aprile aperte le iscrizioni ai nidi comunali

SIENA. Dal prossimo 20 aprile sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Nidi-d-infanzia-comunali sarà possibile trovare tutte le informazioni utili per presentare le domande di ammissione agli asili nido comunali, da inviare tramite procedura online o per posta certificata (PEC) a: comune.siena@postacert.toscana.it

Dal 20 aprile al 15 giugno si potranno inviare domande per i bambini (piccoli, medi e grandi) nati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020; dal 1° agosto al 15 settembre per i piccoli nati dal 1° giugno al 31 agosto 2020; dal 1° al 31 ottobre sempre per i piccoli nati dal 1° al 30 settembre 2020 e dal 1° al 31 ottobre per i medi e grandi nati dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2019, che non hanno potuto fare domanda precedentemente.

Le famiglie in difficoltà nella compilazione on-line potranno contattare lo 0577-292388-292359-292479, o, sempre a questi numeri telefonici, prendere apposito appuntamento per recarsi negli uffici comunali.

Le modalità di predisposizione delle graduatorie sono consultabili al link:

http://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/NIDI-D-INFANZIA-COMUNALI/GRADUATORIE