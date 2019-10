Da domani alcune modifiche alla viabilità a Siena

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VICOLO DELLA FORTUNA E DEL CONTRADINO

Per consentire l’effettuazione di lavori del manto stradale, da domani 17 fino al 19 ottobre, dalle ore 8 alle ore 12, divieto di transito, in vicolo della Fortuna, in vicolo del Contradino senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli sulla direttrice vicolo della Fortuna-via di Salicotto.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA CECCO ANGIOLIERI

In via Cecco Angiolieri, divieto di transito, il 19 e 20 ottobre, dalle ore 8 alle ore 18, per consentire l’effettuazione di lavori edili, con mezzo specializzato ed equipaggiato con piattaforma aerea mobile.