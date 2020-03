Coronavirus: servizio telefonico in lingua per gli stranieri

Alcuni mediatori faranno da "cerniera" tra i cittadini e il loro medico

SIENA. Numeri di telefono a cui rispondono alcuni mediatori, i quali possono aiutare i cittadini stranieri residenti nel territorio della Sud Est a reperire le informazioni sul Coronavirus.

Il servizio, voluto e organizzato dalla Asl, si rende necessario perché a volte gli stranieri non riescono a comunicare con il loro medico di famiglia o con l’Azienda per motivi linguistici. E’ invece importante, in questo momento storico, che le informazioni sul Coronavirus siano chiare a tutti. Entrano quindi in gioco i mediatori che potranno fare da “filtro” tra il cittadino straniero e il suo medico.

Il servizio è attivo da oggi (24 marzo), dal lunedì al sabato in orario 14 – 16.

Ecco i numeri da chiamare:

Lingua inglese: tel 389 0917542

Lingua francese: tel 327 1973237

Lingua bengalese: tel 380 2183601

Lingua urdu: tel 389 0917542

Lingua hindi: tel 389 0917542

Lingua araba: tel 327 1973237