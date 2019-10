Congresso provinciale Arci al circolo di Sant’Andrea

Sabato 26 ottobre lavori al via dalle ore 9 con lo slogan “Insieme, per passione”

SIENA. Lo slogan “Insieme, per passione” accompagnerà il congresso provinciale di Arci Siena, in programma sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 9, al Circolo Arci Sant’Andrea, in Strada Grossetana, 55 a Siena. L’appuntamento riunirà i delegati e le delegate delle basi associative affiliate al Comitato provinciale Arci Siena e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti di Arci Toscana e Arci nazionale che porteranno il loro saluto prima di lasciare spazio agli adempimenti congressuali.

Il congresso si aprirà alle ore 9.30 con la nomina della presidenza e delle commissioni del congresso, prima di entrare nel vivo con la relazione introduttiva di Serenella Pallecchi, presidente in carica del Comitato provinciale Arci Siena, che presenterà il lavoro svolto negli ultimi anni e gli obiettivi per il futuro. Alle ore 10.30 prenderà il via l’assemblea plenaria con i saluti degli ospiti e dei rappresentanti dei circoli presenti, mentre intorno alle ore 12.40 è previsto l’intervento di Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci. L’assemblea plenaria, riservata ai delegati, riprenderà alle ore 14.30, dopo la pausa pranzo, e andrà avanti fino alle ore 16, quando è previsto l’intervento conclusivo di Gianluca Mengozzi, presidente di Arci Toscana. Il suo contributo sarà seguito dalla votazione dei documenti congressuali e dello Statuto e dall’elezione degli organismi dirigenti.

Congresso sui canali social. Il congresso provinciale di Arci Siena potrà essere seguito anche sui canali social dell’associazione, attraverso la pagina Facebook Arci Siena e il profilo Instagram arcisiena.