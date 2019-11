Con gli Astrofili verso il cielo invernale. A Montarrenti

SIENA. Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 22 novembre alle ore 21:30 l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa dedicata al cielo autunnale ma anche alle costellazioni invernali che pian piano stanno sorgendo a est. Saranno al centro dell’attenzione le costellazioni di Orione, Andromeda, Pegaso, Auriga, Toro e i numerosi oggetti del profondo cielo in esse contenuti (nebulose planetarie, ammassi stellari e galassie). Serata gratuita ma con prenotazione obbligatoria da effettuare on line su www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio). Osservazione non effettuata in caso di maltempo.