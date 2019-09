SIENA. Il 12, 13 e 14 settembre per lavori di manutenzione resterà chiuso al pubblico l’ufficio decentrato del servizio demografico del Comune in via B.Tolomei, 7 (Acquacalda).

Il servizio al pubblico viene garantito nella sede centrale in via Salicotto, 6, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30, e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17.