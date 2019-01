SIENA. Che animale sei? Vieni a scoprirlo sabato 19 gennaio dalle ore 16,30 in poi alla Libreria Mondadori di Siena in via dei Montanini 112. Pomeriggio dedicato ai piccoli lettori insieme a Valentina Zirilli e Barbara Pipparelli.

Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.

(Gianni Rodari)

ingresso libero