Carrefour Siena porta la spesa a domicilio

SIENA. Da lunedì 16 marzo nei negozi Carrefour Market di via delle Province, nel Carrefour Market Superstore di piazza Maestri del Lavoro, zona Toselli, nel Carrefour Market di Largo Sassetta e nel Carrefour Express di via XXIV Maggio di Siena è attiva la consegna della spesa a domicilio. Per usufruire del servizio basta chiamare i numeri di telefono dedicati, comunicare la lista della spesa in maniera dettagliata, completa di quantità e dichiarare le proprie generalità, nome e cognome, indirizzo e numero di telefono. La spesa sarà recapitata direttamente a casa nelle fasce orarie concordate al costo di 5 euro. I dettagli del servizio di consegna a domicilio I recapiti telefonici dedicati da chiamare per ordinare la spesa sono: 3477497854 per il Carrefour Market di via delle Province; 3371417911 per il Carrefour Market Superstore di piazza Maestri del Lavoro e il numero 3662870318 per il Carrefour Market di Largo Sassetta e per il Carrefour Express di via XXIV Maggio. Il servizio per ordinare telefonicamente la spesa è attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 16 e il sabato dalle ore 9 alle ore 11. La consegna è prevista all’indirizzo indicato al momento della telefonata e negli orari concordati. Le ordinazioni telefoniche e le consegne potrebbero subire modifiche o ritardi a seconda degli aggiornamenti delle normative vigenti e dell’organizzazione interna dei negozi.