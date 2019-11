Cappella di Piazza illuminata per prevenzione e tutela dei diritti umani

La decisione è stata assunta dalla giunta comunale lo scorso 7 novembre, su proposta del sindaco Luigi De Mossi

SIENA. La Cappella di Piazza del Campo sarà illuminata per cinque volte nel mese di novembre a testimoniare l’adesione dell’amministrazione comunale ad altrettante giornate dedicate alla prevenzione di particolari patologie o a sostegno di campagne di sensibilizzazione verso i diritti umani. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale lo scorso 7 novembre, su proposta del sindaco Luigi De Mossi.

Nello specifico il 14 novembre si vedrà un fascio di luce blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il 17 novembre di viola per la Giornata Mondiale della Prematurità, ancora blu il 20 novembre per la Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il 23 novembre, invece, la Cappella sarà illuminata di bianco per l’adesione alla campagna “Illumina novembre”, finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del cancro al polmone. Sarà, infine, terra di Siena il colore scelto dal Comune per il 30 novembre in occasione della giornata Internazionale Cities for life – Città per la vita contro la pena di morte.