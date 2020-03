Campagna Amica, prodotti del territorio garantiti nei mercati

Appuntamento ogni martedì dalle 8.30 alle 13 in Piazza Amendola, ogni sabato mattina (8-13) in via Paolo Frajese, zona Colonna San Marco

SIENA. Coldiretti Siena aderisce convintamente a tutte le norme governative e sanitarie previste dal Dpcm e nella convinzione che sia indispensabile garantire un approvvigionamento alimentare, ha deciso di proseguire con il consueto calendario dei mercati di Campagna Amica a Siena. Il tutto nel più stretto rispetto delle norme di sicurezza emanate dal Ministero della Salute.

“I mercati di Campagna Amica offrono materie prime genuine in quantità necessaria per la richiesta della clientela – commenta Coldiretti -. Frutta, verdura, cereali, latticini e tutto ciò che la nostra terra produce sono a disposizione nei nostri mercati, nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie previste”.