Bus: più corse tra Due Ponti e Logge del Papa

Potenziato il servizio a causa della chiusura totale di via Peruzzi

SIENA. Con i lavori in via Peruzzi e la chiusura alla circolazione in vigore da oggi, martedì 4 ottobre, Siena Mobilità/Tiemme, in sinergia con il Comune di Siena, torna ad introdurre il potenziamento dei servizi bus urbani nella tratta tra il parcheggio scambiatore dei Due Ponti e il centro storico (fermata Logge del Papa).

L’obiettivo è garantire all’utenza maggiori possibilità di interscambio ai Due Ponti tra i servizi extraurbani e quelli urbani, così da accedere al centro in tempi più brevi.

Il servizio navetta potenziato sarà effettuato, in particolare, nella fascia oraria compresa tra le 7.05 e le 9.40 dei giorni dal lunedì al venerdì. Il servizio sarà disponibile anche al sabato, seppur con orari diversi. Oltre al potenziamento, restano disponibili le altre partenze della linea s52 e della stessa linea s53.

Questo il quadro completo dei collegamenti disponibili.

Linee s52 e s53: orari da Due Ponti per Logge del Papa (dal lunedì al venerdì)

6,33 6,53 7,05 7,12 7,20 7,27 7,35 7,42 7,50 7,57 8,00 8,10 8,12 8,20 8,27 8,30 8,40 8,42 8,50 8,57 9,10 9,12 9,27 9,30

Linee s52 e ss 53: orari da Logge del Papa per Due Ponti (dal lunedì al venerdì)

6,43 7,07 7,15 7,22 7,30 7,37 7,45 7,52 8,00 8,07 8,10 8,20 8,22 8,30 8,37 8,40 8,50 8,52 9,00 9,07 9,20 9,22 9,37 9,40

Linea s53: orari da Due Ponti per Logge del Papa (dal lunedì al venerdì)

7,05* 7,20* 7,35 7,50* 8,00 8,10* 8,20 8,30* 8,40 8,50* 9,10* 9,30*

Linea s53: orari dalle Logge del Papa per Due Ponti (dal lunedì al venerdì)

7,15* 7,30* 7,45 8,00* 8,10 8,20* 8,30 8,40* 8,50 9,00* 9,20* 9,40*

Linee s52 e s53 orari da Due Ponti per Logge del Papa (solo sabato)

6,33 6,53 7,12 7,27 7,35 7,42 7,57 8,00 8,12 8,20 8,27 8,30 8,40 8,42 8,50 8,57 9,12 9,27

Linee s52 e ss 53: orari da Logge del Papa per Due Ponti (solo sabato)

6,43 7,07 7,22 7,37 7,45 7,52 8,07 8,10 8,22 8,30 8,37 8,40 8,50 8,52 9,00 9,07 9,22 9,37

LINEA s53: orari da Due Ponti per Logge del Papa (solo sabato)

7,35* 8,00* 8,20* 8,40*

LINEA s53: orari da Logge del Papa per Due Ponti (solo sabato)

7,45* 8,10* 8,30* 8,50*

*corse potenziate