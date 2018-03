Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Il bollettino è online:

www.comune.siena.it

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Ultimi aggiornamenti

Venerdì 9 marzo 2018, dalle ore 10.30 alle 19.00

per lavori urgenti

via di San Martino: divieto di transito

i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse nella via percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 45), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

(ordinanza Polizia Municipale n.173/2018)

Lunedì 12 marzo 2018, dalle ore 10.00 alle 18.00

per lavori edili

vicolo del Coltellinaio: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.164/2018)

Sabato 17 marzo 2018, dalle ore 6.00 alle 20.00

per manifestazione sportiva “Velocissimi” -programma Sport Siena Week-End

Il Campo tra le intersezioni via Giovanni Duprè e via di Salicotto: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.161/2018)

Dalle ore 7.00 di sabato 17 alle 19.00 di domenica 18 marzo 2018

per lavori di potatura

strada di Pescaia tra il civico 1 e la corrispondenza del civico 2: divieto di transito sulla corsia destra e deviazione della circolazione sulla corsia residua secondo lo stato di avanzamento dei lavori e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.139/2018)

Dalle ore 15.00 di domenica 18 alle 22.00 di lunedì 19 marzo 2018

per Festa di San Giuseppe

via Giovanni Duprè tra via del Mercato e via Sant’Agata, via delle Lombarde tra vicolo della Fonte e vicolo di San Salvadore, vicolo delle Pietre, vicolo della Stufa, vicolo di San Salvadore, via della Fonte, vicolo della Fonte, vicolo del Sambuco: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.166/2018)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 9 marzo 2018

per lavori pista ciclopedonale tra le frazioni di Isola d’Arbia e Ponte a Tressa

strada regionale 2 Cassia Sud tra l’intersezione sud con via della Mercanzia e il limite del territorio comunale: senso unico alternato regolato da semafori mobili

(ordinanza Polizia Municipale n.125/2018)

Sabato 10 marzo 2018, dalle ore 10.00 alle 14.00

per lavori edili

via dell’Oliviera

tra via di Fiera Vecchia e via di Fiera Nuova: divieto di transito

tra via di Fiera Vecchia e vicolo del Sasso: senso unico verso vicolo del Sasso

(ordinanza Polizia Municipale n.112/2018)

Fino a sabato 10 marzo 2018, dalle ore 10.00 alle 14.00

per lavori edili

via del Porrione tra Il Campo e Logge del Papa: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.5/2018)

Domenica 11 marzo 2018, dalle ore 13.00 alle 19.00

per attività – Contrada della Torre

via di Salicotto tra vicolo del Contradino e via dei Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.111/2018)

Fino alle ore 7.00 di lunedì 12 marzo 2018

per 7^ edizione Ciocosì festa del cioccolato artigianale

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.135/2018)

Dalle ore 8.00 di lunedì 12 alle 12.00 di sabato 31 marzo 2018

per lavori di manutenzione straordinaria strada

via di Pantaneto tra via di Follonica e logge del Papa: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.115/2018)

Dalle ore 8.00 di lunedì 12 marzo alle 23.00 di domenica 4 novembre 2018

per attività di somministrazione alimenti e bevande

vicolo Rinuccini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.114/2018)

Fino alle ore 18.00 di martedì 20 marzo 2018

per spettacoli del Circo Medrano

piazzale Raffaele Busacca: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.123/2018)

Fino alle ore 18.00 di sabato 24 marzo 2018

per lavori rete idrica

Il Campo tra Costarella dei Barbieri e vicolo dei Borsellai: divieto di transito

piazza del Mercato area davanti ai civici 25-29: divieto di sosta con rimozione

via Giovanni Duprè tra Il Campo e piazza del Mercato: transito regolato da movieri per brevi periodi necessari al trasporto materiali dal deposito in piazza del Mercato al cantiere nel Campo

i veicoli autorizzati a raggiungere gli esercizi di somministrazione e le attività commerciali del Campo

percorrono i tratti prima – tra Bocca del Casato e Costarella dei Barbieri – e dopo il cantiere – tra via Rinaldini (Chiasso Largo) e vicolo dei Borsellai – e transitano a doppio senso

(ordinanza Polizia Municipale n.1010/2017)

Fino a sabato 31 marzo 2018, dalle ore 8.00 alle 18.00 dei giorni feriali

per lavori edili

via delle Campane: divieto di transito

i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

(ordinanza Polizia Municipale n.894/2017)

Fino alle ore 12.00 di sabato 31 marzo 2018

per lavori sicurezza idraulica torrenti Sorra e Arbia

via Sant’Isidoro tra via Bartolomeo Renaldini e strada di Presciano: senso unico in direzione Presciano

(ordinanza Polizia Municipale n.990/2017)

Fino alle ore 12.00 di sabato 31 marzo 2018

per lavori di manutenzione straordinaria strada

via di Stalloreggi tra piazza di Postierla e piazza del Conte: divieto di transito

via di San Pietro tra piazza di Postierla e Casato di Sopra: senso unico verso Casato di Sopra e divieto di fermata sul margine destro rispetto alla direttrice di marcia

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico verso piano dei Mantellini e obbligo di arresto all’incrocio con piano dei Mantellini

i veicoli degli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con accesso nel tratto di strada interdetto

alla circolazione transitano con il preliminare accordo del Responsabile dei lavori, secondo lo stato di avanzamento dei lavori

rimozione delle colonne di impedimento al transito veicolare tra via Tommaso Pendola e via di San Quirico lato piano dei Mantellini

(ordinanza Polizia Municipale n.64/2018)

Fino alle ore 12.00 di sabato 31 marzo 2018

per lavori infrastrutture

viale Camillo Benso di Cavour tra i civici 38-76: senso unico alternato durante l’orario di lavoro, divieto di sosta con rimozione su entrambi i margini della strada

(ordinanza Polizia Municipale n.60/2018)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 16 aprile 2018

per lavori edili

via della Galluzza: divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 3 metri

(ordinanza Polizia Municipale n.119/2018)

Fino alle ore 12.00 di lunedì 30 aprile 2018

per lavori di manutenzione straordinaria strada

via dei Montanini

tra vicolo del Rustichetto e vicolo del Cavallerizzo: divieto di transito

tra vicolo del Rustichetto e via Giuseppe Pianigiani: senso unico verso via Giuseppe Pianigiani

(ordinanza Polizia Municipale n.964/2017)

Fino alle ore 12.00 di venerdì 18 maggio 2018

per lavori di manutenzione straordinaria strada

via del Cavallerizzo: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via Malavolti: doppio senso di circolazione

(ordinanza Polizia Municipale n.95/2018)

Fino alle ore 18.00 di giovedì 31 maggio 2018

per lavori infrastrutture

viale Avignone intera area di parcheggio tra viale Avignone, via Carlo Pisacane e viale Goffredo Mameli: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.52/2018)

Fino a venerdì 8 giugno 2018, nei giorni di apertura delle scuole, dalle ore 8.00 alle 8.30

per sicurezza accesso al plesso scolastico di piazza di San Francesco

piazza di Ovile: divieto di transito in ingresso (verso via degli Orti) agli autocarri di massa superiore a 2,2 t.

(ordinanza Polizia Municipale n.1003/2017)

Fino alle ore 12.00 di venerdì 22 giugno 2018

per lavori di manutenzione straordinaria strada

via dei Montanini tra via del Cavallerizzo e del via del Sasso di San Bernardino: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.102/2018)

Fino alle ore 18.00 di domenica 15 luglio 2018

per realizzazione di marciapiede e opere accessorie

S. R. 2 Cassia Nord tra le località Braccio e Fontebecci: senso unico alternato secondo esigenze di cantiere

vietate le fermate di qualsiasi veicolo, compresi quelli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme)

(ordinanza Polizia Municipale n.85/2018)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.