Bollettino della viabilita’ di Siena

Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Ultimi aggiornamenti

Dalle ore 9.00 di lunedì 21 alle 17.00 di venerdì 25 ottobre 2019

per lavori strada

via Domenico Beccafumi: divieto di transito ad eccezione dei veicoli diretti ad autorimesse con passo carrabile con accesso nella via; divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

(ordinanza Polizia Municipale n.784/2019)

Dalle ore 8.00 di giovedì 24 alle 12.00 di sabato 26 ottobre 2019

per lavori urgenti strada

via Camollia tra via Garibaldi e via Campansi: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.778/2019)

Venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle 19.00

per trasloco

via dell’Oliviera

tra via di Fiera Vecchia e via dei Pispini: divieto di transito

tra via di Fiera Vecchia e via Roma: senso unico verso via Roma

(ordinanza Polizia Municipale n.776/2019)

Fino alle ore 18.00 di giovedì 17 ottobre 2019,

per lavori edili

via della Diana tra piano dei Mantellini e via Ettore Bastianini: divieto di transito

via Paolo Mascagni tra piano dei Mantellini e via Ettore Bastianini: senso unico alternato con precedenza per i veicoli in transito sulla direttrice Bastianini-Mantellini

(ordinanza Polizia Municipale n.743/2019)

Fino alle ore 19.00 di giovedì 17 ottobre 2019,

per lavori strada

strada di Castellina in Chianti tra via Toscana nel Comune di Monteriggioni e viale Giovanni Paolo Secondo:

senso unico in direzione Stellino-Quercegrossa

(ordinanza Polizia Municipale n.742/2019)

Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle 15.30

per lavori edili

via Camollia tra piazza Guido Chigi Saracini e via Malta: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.754/2019)

Da venerdì 18 ottobre a venerdì 29 novembre 2019, dalle ore 10.30 alle 13.30 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì)

per lavori edili

via dei Termini tra vicolo del Coltellinaio e via Giuseppe Pianigiani, vicolo della Torre: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.756/2019)

Venerdì 18 e sabato 19 dalle ore 20.00 alle 24.00, domenica 20 ottobre 2019 dalle 13.00 alle 15.00

per attività conviviali anniversario vittoria Palio straordinario 20 ottobre 2018 – Contrada della Tartuca

Prato di Sant’Agostino, via Pier Andrea Mattioli tra via di Fontanella e Prato di Sant’Agostino: divieto di transito.

Garantito il transito da via di Sant’Agata e via delle Cerchia verso via di San Pietro.

(ordinanza Polizia Municipale n.769/2019)

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019, dalle ore 8.00 alle 18.00

per lavori edili

via Cecco Angiolieri: divieto di transito

i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 23), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, all’immissione nel normale flusso della circolazione danno la precedenza a tutti i veicoli

(ordinanza Polizia Municipale n.759/2019)

Fino alle ore 12.00 di sabato 19 ottobre 2019

per lavori strada

vicolo della Fortuna: divieto di transito

vicolo del Contradino: senso unico alternato (strada senza sfondo) con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Fortuna- Salicotto, all’incrocio con via di Salicotto obbligo di arresto (STOP)

(ordinanza Polizia Municipale n.780/2019)

Da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 17.00

per lavori edili

via del Poggio tra via del Castoro e via di Monna Agnese: divieto di transito.

i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, ingresso e uscita da intersezione via di Monna Agnese fino al cantiere (civico 24)

(ordinanza Polizia Municipale n.760/2019)

Da lunedì 21 ottobre a domenica 1 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle 13.00

per lavori edili

vicolo di San Salvadore tra via delle Lombarde e via Duprè: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.772/2019)

Fino alle ore 18.00 di domenica 1 dicembre 2019

per lavori edili

via del Capitano tra via del Poggio e piazza del Duomo: senso unico alternato durante l’orario di lavoro

e secondo esigenze di cantiere, divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.730/2019)

Fino alle ore 18.00 di martedì 31 dicembre 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.700/2019)

Fino a venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle 12.00 i lunedì, mercoledì e venerdì

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con concessione di passo carrabile in via del Rialto percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 13 -15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e, all’incrocio con via del Porrione, danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.715/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.