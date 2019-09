Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Ultimi aggiornamenti

Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019, dalle ore 7.00 alle 19.00

per lavori edili

via di Salicotto tra Il Campo e vicolo della Manna: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.639/2019)

Dalle ore 8.00 di lunedì 23 alle 18.00 di lunedì 30 settembre 2019

per lavori edili

via del Capitano tra via del Poggio e piazza del Duomo: senso unico alternato durante l’orario di lavoro

e secondo esigenze di cantiere, divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.673/2019)

Lunedì 23 e martedì 24 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle 15.30

per lavori edili

via del Pignattello tra via Campansi e via Paparoni: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.664/2019)

Fino alle ore 18.00 di mercoledì 18 settembre 2019

per lavori edili

via dei Rossi tra via dell’Abbadia e via del Refe Nero: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.653/2019)

Fino alle ore 19.00 di mercoledì 18 settembre 2019

per lavori edili

via di San Pietro tra Casato di Sopra e piazza di Postierla: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.652/2019)

Fino alle ore 23.00 di lunedì 23 settembre 2019

per installazione strutture del circo Togni

piazzale Raffaele Busacca: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.657/2019)

Per festeggiamenti vittoria Palio 2 luglio Imperiale Contrada della Giraffa

dalle ore 18.00 di mercoledì 18 alle 2.00 di lunedì 30 settembre 2019

piazza Provenzano Salvani, via Provenzano Salvani tra piazza Provenzano e il civico 9, via del Moro tra via Sallustio Bandini e piazza Provenzano, via Lucherini tra piazza Provenzano e il civico 12: divieto di transito

via del Refe Nero tra via del Moro e via del Giglio: senso unico verso via del Giglio

via Lucherini tra via Sallustio Bandini e il civico 12: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile in via Provenzano Salvani tra via del Giglio e piazza Provenzano Salvani transitano in questo tratto a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

fino alle ore 7.00 di domenica 29 settembre 2019

via delle Vergini: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione; consentiti transito e fermata ai veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile in via delle Vergini o itinerari conseguenti (via del Fosso e via dei Baroncelli)

fino alle ore 2.00 di lunedì 30 settembre 2019

piazza Provenzano Salvani, via Provenzano Salvani tra piazza Provenzano e il civico 9, via Lucherini entrambi i lati tra piazza Provenzano e il civico 12: divieto di sosta con rimozione

(ordinanze Polizia Municipale n.658, 666 e 683/2019)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 30 settembre 2019

per lavori asilo nido Lo Scarabocchio

via Duccio di Boninsegna tra via Lippo Vanni e l’accesso al civico 70/A, via Lorenzo Maitani tra via Simone Martini e via del Vecchietta: senso unico alternato durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

via Lorenzo Maitani primi due spazi di sosta per autovetture vicino all’incrocio con viale Lippo Memmi: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.625/2019)

Fino a lunedì 30 settembre 2019, dalle ore 19.00 alle 1.00 del giorno successivo

per attività aggregativa estiva – Contrada della Pantera

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio: divieto di transito

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico in direzione Pendola – Mantellini e obbligo di arresto all’incrocio con piano dei Mantellini

rimozione dei dissuasori di transito tra via Pendola e piano dei Mantellini

consentito il transito in uscita dei veicoli che alle 19.00 sono in sosta

(ordinanza Polizia Municipale n.291/2019)

Fino a venerdì 4 ottobre 2019, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle 16.00

per lavori fibra ottica

strada di Vico Alto tra il civico 4 e via Sicilia: senso unico alternato secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.648/2019)

Fino alle ore 12.00 di sabato 5 ottobre 2019

per tutela della pubblica incolumità

via della Mercanzia tra intersezione SR 2 Cassia Sud-via della Biccherna e l’innesto con SR 2 Cassia Sud all’altezza del civico 91: senso unico in direzione Siena-Monteroni d’Arbia

(ordinanza Polizia Municipale n.655/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.