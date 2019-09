SIENA. Di Seguito il bollettino della viabilità di Siena di oggi (10 settembre)



Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Ultimi aggiornamenti

Fino alle ore 12.00 di sabato 5 ottobre 2019

per tutela della pubblica incolumità

via della Mercanzia tra intersezione SR 2 Cassia Sud-via della Biccherna e l’innesto con SR 2 Cassia Sud all’altezza del civico 91: senso unico in direzione Siena-Monteroni d’Arbia

(ordinanza Polizia Municipale n.655/2019)

Dalle ore 14.30 di martedì 10 alle 5.00 di mercoledì 11 settembre 2019

per lavori strada

strada statale 73 Ponente tra strada Grossetana e via del Galoppatoio: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.665/2019)

Venerdì 13 settembre 2019, dalle ore 20.00 alle 24.00

per concerto Diapason

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.644/2019)

Dalle ore 8.00 di sabato 14 alle 2.00 di domenica 15 settembre 2019

per festeggiamenti Masgalano 2019 – Contrada Sovrana dell’Istrice

piazza Guido Chigi Saracini: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via Campansi

tra via del Pignattello civico 64 e piazza Guido Chigi Saracini: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

tra via del Pignattello civico 64 e via Camollia: senso unico alternato con e con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita; divieto di transito agli autobus

(ordinanza Polizia Municipale n.646/2019)

Sabato 14 settembre 2019, dalle ore 14.00 alle 19.00

per cerimonia consegna Masgalano

Il Campo tra via Giovanni Dupré e via di Salicotto: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.647/2019)

Fino a martedì 10 settembre 2019, dalle ore 14.30 alle 5.00 del giorno successivo

per lavori strada

strada statale 73 Ponente tra via Dario Neri e strada Grossetana: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.632/2019)

Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre 2019, dalle ore 14.30 alle 5.00 del giorno successivo

per lavori strada

strada statale 73 Ponente tra strada Grossetana e via del Galoppatoio: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.633/2019)

Fino a giovedì 12 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle 17.00

per lavori edili

vicolo del Contradino e vicolo della Fortuna: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.638/2019)

Giovedì 12 settembre 2019, dalle ore 14.00 alle 21.00

per evento “Festa degli Aquiloni” – Nobile Contrada dell’Aquila

piazza Jacopo della Quercia: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.643/2019)

Dalle ore 14.00 di venerdì 13 alle 3.00 di sabato 14 settembre 2019

per evento “FineSTATE in TOLOMEI” – Contrada Priora della Civetta

via Cecco Angiolieri, piazza Tolomei, vicolo del Coltellinaio, via del Moro tra piazza Tolomei e via Sallustio Bandini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.637/2019)

Venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019, dalle ore 16.00 alle 3.00 del giorno successivo

per celebrazione centenario della fondazione della Società Trieste in Fontebranda

via Santa Caterina tra via di Fontebranda e via della Galluzza: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.645/2019)

Per Festa Titolare Nobile Contrada dell’Aquila

fino a sabato 14 settembre 2019, dalle 17.00 alle 2.00 del giorno successivo

via dei Capitano: divieto di transito

via del Castoro tra via di Città e via del Poggio: senso unico verso via di Città e obbligo di svolta a destra all’incrocio con via di Città

fino alle ore 24.00 di domenica 15 settembre 2019

Casato di Sotto tra i civici 49-59: divieto di sosta con rimozione

fino alle ore 2.00 di lunedì 16 settembre 2019

piazza di Postierla: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, compresi motocicli, ciclomotori e veicoli con contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) anche negli stalli riservati

fino alle ore 12.00 di lunedì 16 settembre 2019

via del Capitano: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.630/2019)

Fino a domenica 15 settembre 2019, dalle ore 20.00 alle 1.00 del giorno successivo

per attività aggregative e ricreative – Contrada della Torre

via di Salicotto tra vicolo del Contradino e via dei Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.433/2019)

Fino a martedì 17 settembre 2019, tutti i martedì e venerdì, dalle ore 19.00 alle 23.00

per attività ricreativa e sociale – Società Trieste in Fontebranda

via Santa Caterina tra via di Fontebranda e via dei Pittori: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.438/2019)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 30 settembre 2019

per lavori asilo nido Lo Scarabocchio

via Duccio di Boninsegna tra via Lippo Vanni e l’accesso al civico 70/A, via Lorenzo Maitani tra via Simone Martini e via del Vecchietta: senso unico alternato durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

via Lorenzo Maitani primi due spazi di sosta per autovetture vicino all’incrocio con viale Lippo Memmi: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.625/2019)

Fino a lunedì 30 settembre 2019, dalle ore 19.00 alle 1.00 del giorno successivo

per attività aggregativa estiva – Contrada della Pantera

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio: divieto di transito

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico in direzione Pendola – Mantellini e obbligo di arresto all’incrocio con piano dei Mantellini

rimozione dei dissuasori di transito tra via Pendola e piano dei Mantellini

consentito il transito in uscita dei veicoli che alle 19.00 sono in sosta

(ordinanza Polizia Municipale n.291/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.