Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Ultimi aggiornamenti

Venerdì 6 settembre 2019, dalle ore 8.00 alle 18.00

per lavori edili

via Piave: divieto di transito

via Piave tra i civici 17-25: divieto di sosta con rimozione.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile nella via, percorrono i tratti prima e dopo il cantiere, transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, all’incrocio con via Biagio di Montluc danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.603/2019)

Fino alle ore 18.00 di sabato 7 settembre 2019

per lavori rete stradale Comune di Siena

SS 674 tangenziale Ovest di Siena chiusura svincolo Siena Sud al km. 7+700 in ingresso e in uscita in entrambe le direzioni

(ordinanza Anas Area Compartimentale Toscana n.161/2019/FI)

Dalle ore 18.00 di lunedì 2 alle 6.00 di sabato 7 settembre 2019

per lavori strada

strada Massetana Romana rotatoria del Pavesino all’incrocio con strada di Sant’Apollinare: secondo lo stato avanzamento dei lavori, variazioni di circolazione quali divieto di transito, senso unico alternato, doppio senso di circolazione sui tratti di rotatoria normalmente a senso unico

strada di Sant’Apollinare tra strada Massetana Romana e lo svincolo della tangenziale direttrice Nord-Sud: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.597/2019)

Da martedì 3 a giovedì 5 settembre 2019, dalle ore 8.00 alle 19.00

per lavori edili

via Lelio e Fausto Socino

tra viale Vittorio Emanuele secondo e via di Doccia: divieto di transito

area prospiciente i civici 11-15: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.599/2019)

Per Festa Titolare Contrada della Pantera

dalle ore 22.00 di martedì 3 alle 0.30 di mercoledì 4 settembre 2019

via di Stalloreggi tra via di Castelvecchio e piano dei Mantellini: interruzione transito veicolare per brevi periodi quando scendono i carretti, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli

fino alle ore 7.00 di venerdì 6 settembre 2019

piazza del Conte: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio, compresa tutta la piazzetta davanti al civico 32: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico verso piano dei Mantellini, all’incrocio con piano dei Mantellini obbligo di arresto (STOP)

via di San Quirico spazio di sosta tra l’ingresso della Chiesa di Santa Teresa e il civico 38 ed entrambi i lati della carreggiata tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: divieto di sosta con rimozione

piano dei Mantellini area davanti all’ingresso della Chiesa del Carmine: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.601/2019)

Fino a giovedì 5 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle 17.00

per lavori edili

vicolo del Contradino e vicolo della Fortuna: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.580/2019)

Per Festa Titolare Contrada della Selva

fino alle ore 24.00 di domenica 8 settembre 2019

via di Vallepiatta (tutta): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

fino alle ore 2.00 di lunedì 9 settembre 2019

via di Vallepiatta tra via del Costone e piazzetta della Selva: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via di Vallepiatta tra via del Costone e via Franciosa: senso unico verso via Franciosa

(ordinanza Polizia Municipale n.585/2019)

Per Festa Titolare della Contrada della Lupa

fino alle ore 7.30 di lunedì 9 settembre 2019

via di Fontenuova tutta l’area adiacente a via del pian d’Ovile, compresa la “piazza di Fontenuova”: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli

via di Fontenuova tra via del Pian d’Ovile altezza civico 12 e civico 11: doppio senso di circolazione solo per i veicoli dei residenti nel tratto, con obbligo di dare la precedenza all’immissione in via del pian d’Ovile all’incrocio di fronte al civico 12; divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli

via del Pian d’Ovile tra via Garibaldi e il civico 16 e tra via di Vallerozzi e il civico 31: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su entrambi i lati

via del Pian d’Ovile tra i civici 31-106: divieto di transito

via del Pian d’Ovile tra via Garibaldi e l’ingresso al parcheggio Pian d’Ovile e tra via di Vallerozzi e il civico 106: doppio senso di circolazione, strada senza sfondo

via di Vallerozzi tra via del Pian d’Ovile e Porta Ovile, Porta Ovile: doppio senso di circolazione, indicazione esterna di strada senza sfondo ad eccezione degli autorizzati

via Domenico Beccafumi: doppio senso di circolazione

fino alle ore 8.00 di lunedì 9 settembre 2019

via di Vallerozzi tra via dell’Abbadia e via del Pian d’Ovile: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli

(ordinanza Polizia Municipale n.594/2019)

Fino a domenica 15 settembre 2019, dalle ore 20.00 alle 1.00 del giorno successivo

per attività aggregative e ricreative – Contrada della Torre

via di Salicotto tra vicolo del Contradino e via dei Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.433/2019)

Fino a martedì 17 settembre 2019, tutti i martedì e venerdì, dalle ore 19.00 alle 23.00

per attività ricreativa e sociale – Società Trieste in Fontebranda

via Santa Caterina tra via di Fontebranda e via dei Pittori: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.438/2019)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 30 settembre 2019

per lavori asilo nido Lo Scarabocchio

via Duccio di Boninsegna tra via Lippo Vanni e l’accesso al civico 70/A, via Lorenzo Maitani tra via Simone Martini e via del Vecchietta: senso unico alternato durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

via Lorenzo Maitani primi due spazi di sosta per autovetture vicino all’incrocio con viale Lippo Memmi: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.625/2019)

Fino a lunedì 30 settembre 2019, dalle ore 19.00 alle 1.00 del giorno successivo

per attività aggregativa estiva – Contrada della Pantera

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio: divieto di transito

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico in direzione Pendola – Mantellini e obbligo di arresto all’incrocio con piano dei Mantellini

rimozione dei dissuasori di transito tra via Pendola e piano dei Mantellini

consentito il transito in uscita dei veicoli che alle 19.00 sono in sosta

(ordinanza Polizia Municipale n.291/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.