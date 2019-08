Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Il bollettino è online:

www.comune.siena.it (sezione news della home page)

www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Bollettino-della-viabilita

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Per Festa Titolare Contrada della Selva

dalle ore 12.00 di giovedì 22 alle 2.00 di lunedì 26 agosto 2019

via di Vallepiatta: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

dalle 14.00 di venerdì 23 alle 24.00 di domenica 25 agosto 2019

via del Fosso di Sant’Ansano: divieto di transito

piazzetta della Selva: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

dalle 14.00 alle 19.00 di sabato 24 agosto 2019

via Franciosa tra vicolo del Pozzo e piazza di San Giovanni: divieto di sosta con rimozione

dalle 2.00 di martedì 27 agosto alle 24.00 di domenica 26 agosto 2019

via di Vallepiatta (tutta): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

dalle 2.00 di lunedì 26 alle 2.00 di lunedì 9 settembre 2019

via di Vallepiatta tra via del Costone e piazzetta della Selva: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via di Vallepiatta tra via del Costone e via Franciosa: senso unico verso via Franciosa

(ordinanza Polizia Municipale n.585/2019)

Per Festa Titolare Contrada Sovrana dell’Istrice

dalle ore 14.00 di giovedì 22 alle 4.00 di venerdì 23 agosto 2019

via Biagio di Montluc area davanti al Fortino delle Donne Senesi: divieto di sosta con rimozione

dalle 19.00 di giovedì 22 alle 4.00 di venerdì 23 agosto 2019

via Biagio di Montluc tra via Piave e via Monte Grappa: divieto di transito

dalle 13.00 di venerdì 23 alle 4.00 di sabato 24 agosto 2019

via Camollia tratto piazza Chigi Saracini- costa dei Paparoni e via Malta tra il civico 21 e via Camollia: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

dalle 20.00 di venerdì 23 alle 4.00 di lunedì 26 agosto 2019

piazza Guido Chigi Saracini, via Malta, via del Pignattello, via Paparoni, costa dei Paparoni, via Camollia tratto Chigi Saracini-Gazzani, via Campansi tratto Pignattello 64-Chigi Saracini: divieto di sosta con rimozione; il divieto di sosta in via Malta è nello slargo dietro l’edicola

dalle 8.00 di sabato 24 alle 4.00 di lunedì 26 agosto 2019

piazza Guido Chigi Saracini, via Malta, via del Pignattello, via Paparoni, costa dei Paparoni, via Camollia tratto Chigi Saracini-Gazzani, via Campansi tratto Pignattello civico 64-Chigi Saracini: divieto di transito

via Campansi tratto Camollia- Pignattello civico 64: doppio senso di circolazione, strada senza sfondo verso Porta Camollia

dalle 4.00 di lunedì 26 alle ore 4.00 di domenica 1 settembre 2019

piazza Guido Chigi Saracini, via Malta, via Campansi tratto Pignattello-Chigi Saracini: divieto di sosta con rimozione

da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 2019, dalle 18.00 alle 4.00 del giorno successivo

piazza Guido Chigi Saracini, via Malta, via Campansi tratto Pignattello-Chigi Saracini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.584/2019)

Fino a sabato 24 agosto 2019, dalle ore 20.00 alle 1.00 del giorno successivo

per trasloco

Banchi di Sotto tra via di San Vigilio e Banchi di Sopra: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.582/2019)

Lunedì 26 e martedì 27 agosto 2019, dalle ore 21.00 alle 6.00 del giorno successivo

per lavori edili

Banchi di Sotto tra via di San Vigilio e Banchi di Sopra: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.576/2019)

Mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 2019, dalle ore 10.00 alle 15.30

per lavori edili

via dell’Oliviera

tra via di Fiera Vecchia e via dei Pispini: divieto di transito

tra via di Fiera Vecchia e via Roma: senso unico verso via Roma

(ordinanza Polizia Municipale n.579/2019)

Fino a venerdì 30 agosto 2019, dalle ore 10.00 alle 13.00

per lavori edili

vicolo di San Salvadore tra via delle Lombarde e via Giovanni Duprè: divieto di transito secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.481/2019)

Fino alle ore 18.00 di sabato 31 agosto 2019

per lavori asilo nido Lo Scarabocchio

via Duccio di Boninsegna tra via Lippo Vanni e l’accesso al civico 70/A, via Lorenzo Maitani tra via Simone Martini e via del Vecchietta: senso unico alternato durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

via Lorenzo Maitani primi due spazi di sosta per autovetture vicino all’incrocio con viale Lippo Memmi: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.514/2019)

Da lunedì 2 a giovedì 5 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle 17.00

per lavori edili

vicolo del Contradino e vicolo della Fortuna: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.580/2019)

Fino a domenica 15 settembre 2019, dalle ore 20.00 alle 1.00 del giorno successivo

per attività aggregative e ricreative – Contrada della Torre

via di Salicotto tra vicolo del Contradino e via dei Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.433/2019)

Fino a martedì 17 settembre 2019, tutti i martedì e venerdì, dalle ore 19.00 alle 23.00

per attività ricreativa e sociale – Società Trieste in Fontebranda

via Santa Caterina tra via di Fontebranda e via dei Pittori: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.438/2019)

Fino a lunedì 30 settembre 2019, dalle ore 19.00 alle 1.00 del giorno successivo

per attività aggregativa estiva – Contrada della Pantera

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio: divieto di transito

via di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico in direzione Pendola – Mantellini e obbligo di arresto all’incrocio con piano dei Mantellini

rimozione dei dissuasori di transito tra via Pendola e piano dei Mantellini

consentito il transito in uscita dei veicoli che alle 19.00 sono in sosta

(ordinanza Polizia Municipale n.291/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.