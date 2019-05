Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 19.00

per lavori edili

viale Lippo Memmi: senso unico alternato per un tratto non superiore a 50 metri, durante l’orario di lavoro

e secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.317/2019)

Per Festa Titolare Contrada del Drago

venerdì 24 maggio 2019, dalle ore 17.00 alle 24.00

piazza Giacomo Matteotti area davanti alla chiesa della Contrada del Drago: divieto di fermata

dalle ore 18.00 di venerdì 24 alle 24.00 di sabato 25 maggio 2019

via del Paradiso area davanti alla chiesa e alla sede della Contrada del Drago: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

sabato 25 maggio 2019, dalle ore 14.00 alle 19.00

piazza Madre Teresa di Calcutta, via del Camporegio: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

da lunedì 27 maggio a 1 giugno 2019, dalle ore 18.00 alle 24.00

piazza Madre Teresa di Calcutta: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli con contrassegno

unificato disabili europeo (CUDE) e veicoli con permesso Ztl della Contrada del Drago

(ordinanza Polizia Municipale n.293/2019)

Sabato 25 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 11.00

per verniciatura semafori

via Ricasoli tra viale Nazario Sauro e piazza Giovanni Amendola: senso unico verso piazza Giovanni Amendola

(ordinanza Polizia Municipale n.345/2019)

Dalle ore 9.00 di sabato 25 maggio alle 18.00 di martedì 25 giugno 2019

per lavori cavi elettrodotto

vicolo del Vannello: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.309/2019)

Domenica 26 maggio 2019, dalle ore 18.00 alle 20.30

per estrazione a sorte delle Contrade Palio 2 luglio 2019

Il Campo, via Rinaldini, via di Salicotto tra Il Campo e vicolo della Manna, via Giovanni Duprè tra via del Mercato e Il Campo, Casato di Sotto: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

Casato di Sopra: divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate

(ordinanza Polizia Municipale n.320/2019)

Martedì 28 maggio 2019, dalle ore 8.00 alle 18.00

per lavori edili

vicolo di San Salvadore tra via delle Lombarde e via Giovanni Dupré: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.327/2019)

Fino alle ore 8.00 di martedì 21 maggio 2019

per Festa del Vino – Nobile Contrada dell’Aquila

via dei Percennesi, costa Larga, vicolo di Tone: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.271/2019)

Fino a martedì 21 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori pali illuminazione pubblica

via Baldassarre Peruzzi tra i civici 25-26: senso unico alternato per un tratto non superiore a 80 metri, durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.316/2019)

Fino a martedì 21 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori di potatura

viale Sardegna tra i civici 11-23: senso unico alternato per un tratto non superiore a 30 metri, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.301/2019)

Martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2019, dalle ore 8.00 alle 18.00

per lavori edili

via del Comune: divieto di transito

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni via del Comune o autorimesse con passo carrabile via del Comune, percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 47), transitano a doppio senso su strada senza sfondo. Rimozione delle colonnine all’incrocio con via di Vallerozzi.

(ordinanza Polizia Municipale n.292/2019)

Martedì 21 e giovedì 23 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori di ripristino dell’asfalto

strada di Pescaia tra i civici 121-95: divieto di transito in entrambe le corsie della direttrice ascendente, deviazione del transito a margine della carreggiata sulla quale si dispone il divieto di sosta con rimozione (ordinanza Polizia Municipale n.331/2019)

Fino a mercoledì 22 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori edili

viale Don Giovanni Minzoni tra passaggio della Stazione Vecchia e via Nino Bixio: senso unico alternato secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.297/2019)

Mercoledì 22 e giovedì 23 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle 15.30

per lavori edili

via dell’Oliviera tra via di Fieranuova e via dei Pispini: divieto di transito; i veicoli in uscita da via di Fieranuova transitano verso via Roma e danno la precedenza ai veicoli provenienti da via di Fieravecchia

(ordinanza Polizia Municipale n.305/2019)

Per festeggiamenti vittoria Palio straordinario 20 ottobre 2018 Contrada della Tartuca

dalle ore 14.00 di venerdì 24 alle 14.00 di domenica 26 maggio 2019

via Pier Andrea Mattioli tra via di Sant’Agata e via di Fontanella: divieto di transito

fino alle ore 14.00 di domenica 26 maggio 2019

via Tommaso Pendola: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via di San Quirico tra piano dei Mantellini e via Tommaso Pendola: senso unico verso via Tommaso Pendola,

stallo di sosta a sinistra dell’accesso al civico 38 divieto di sosta con rimozione

(ordinanze Polizia Municipale n.255 e n.264/2019)

Fino a sabato 25 maggio 2019, dalle ore 8.00 alle 18.00

per lavori edili

via di Fontebranda tra il civico 7 via di Città: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.310/2019)

Fino a venerdì 14 giugno 2019, nei giorni di apertura delle scuole, dalle ore 8.00 alle 8.35

per tutela sicurezza stradale

via Duccio di Boninsegna tra via Giovanni Turini e via del Vecchietta: divieto di transito ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme), scuolabus, taxi, residenti nel tratto, veicoli con contrassegno unificato disabili europeo con il titolare a bordo, veicoli al servizio di minori diretti alla scuola materna

(ordinanza Polizia Municipale n.817/2018)

Fino alle ore 12.00 di sabato 15 giugno 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.256/2019)

Fino alle ore 18.00 di domenica 30 giugno 2019

per sperimentazione modifiche alla viabilità

vicolo dei Magalotti: senso unico in direzione Pantaneto-San Martino

(ordinanza Polizia Municipale n.1129/2018)

Fino alle ore 24.00 di mercoledì 17 luglio 2019

per attività di somministrazione alimenti e bevande

vicolo del Viscione: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.172/2019)

Fino alle ore 23.00 di lunedì 4 novembre 2019

per attività di somministrazione alimenti e bevande

vicolo Rinuccini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.166/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.