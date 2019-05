Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Il bollettino è online:

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Ultimi aggiornamenti

Per festeggiamenti vittoria Palio straordinario 20 ottobre 2018 Contrada della Tartuca

dalle ore 8.00 di venerdì 10 alle 15.00 di domenica 19 maggio 2019

prato di Sant’Agostino: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in tutta l’area

dalle ore 8.00 di venerdì 17 alle 18.00 di domenica 19 maggio 2019

via Tommaso Pendola, via di Castelvecchio, vicolo di Castelvecchio tra via di San Quirico e via di San Pietro, via Tito Sarrocchi: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

dalle ore 16.00 di venerdì 17 alle 15.00 di domenica 19 maggio 2019

via Pier Andrea Mattioli tra via di Fontanella e prato di Sant’Agostino, via delle Cerchia: divieto di transito

dalle ore 19.00 di sabato 18 alle 3.00 di domenica 19 maggio 2019

via di San Pietro

tra prato di Sant’Agostino e Casato di Sopra: divieto di transito

tra piazza di Postierla e Casato di Sopra: senso unico verso Casato di Sopra

via Giovanni Duprè tra via di Sant’Agata e via del Mercato: senso unico in direzione Sant’Agata-Mercato

via di Sant’Agata: strada senza sfondo su prato di Sant’Agostino, senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in marcia sulla direttrice Sant’Agostino-Dupré

via del Mercato: senso unico verso piazza del Mercato

via di San Quirico tra piano dei Mantellini e via Tommaso Pendola: senso unico verso via Tommaso Pendola

piano dei Mantellini tra via della Diana e via delle Sperandie: senso unico verso via della Diana

dalle ore 14.00 di domenica 19 alle 14.00 di domenica 26 maggio 2019

via Tommaso Pendola: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via di San Quirico tra piano dei Mantellini e via Tommaso Pendola: senso unico verso via Tommaso Pendola,

stallo di sosta a sinistra dell’accesso al civico 38 divieto di sosta con rimozione

(ordinanze Polizia Municipale n.264, n.266, n.287, n.288 e n.299/2019)

Per Festa Titolare Nobile Contrada dell’Oca

dalle ore 8.00 di venerdì 10 alle 0.00 di lunedì 13 maggio 2019

via Santa Caterina tra via della Galluzza e via delle Terme, via dei Pittori, costa di Sant’Antonio, via della Galluzza, vicolo del Forcone, vicolo della Macina: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

sabato 11 maggio 2019, dalle ore 20.00 alle 22.00

piazza Indipendenza: divieto di sosta con rimozione

fino alle ore 17.00 di lunedì 18 maggio 2019

via Santa Caterina tra via di Fontebranda e via della Galluzza, via di Fontebranda tratto davanti alle fonti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanze Polizia Municipale n.243 e n.300/2019)

Per 6^ edizione Street GuFood – Contrada Priora della Civetta

dalle ore 20.00 di giovedì 16 alle 2.00 di venerdì 17 maggio 2019

dalle 17.00 di venerdì 17 alle 3.00 di sabato 18 maggio 2019

dalle 11.00 di sabato 18 alle 3.00 di domenica 19 maggio 2019

dalle 9.00 alle 13.00 di domenica 19 maggio 2019

via Cecco Angiolieri, piazza Tolomei, vicolo del Coltellinaio, via del Moro tra via Sallustio Bandini e piazza Tolomei: divieto di transito

Consentito ai taxi il transito in doppio senso in via di Città e Banchi di Sotto nel tratto via delle Terme-via di San Vigilio.

(ordinanza Polizia Municipale n.257/2019)

Fino alle ore 18.00 di giovedì 9 maggio 2019

per lavori di manutenzione torri faro della stazione ferroviaria

piazza Carlo Rosselli tratto di collegamento tra via Achille Sclavo e viale Giuseppe Mazzini: senso unico in direzione Sclavo-Mazzini

viale Giuseppe Mazzini tra piazza Carlo Rosselli e strada di Malizia: senso unico in direzione Rosselli-Malizia ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale, veicoli diretti alla stazione ferroviaria e al parcheggio sotterraneo e per operazioni di carico e scarico

via Achille Sclavo tra via Ranuccio Bianchi Bandinelli e piazza Carlo Rosselli: senso unico in direzione Bianchi Bandinelli-Rosselli ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale, veicoli provenienti dalla stazione ferroviaria, dal parcheggio sotterraneo e da operazioni di carico e scarico nella zona della stazione ferroviaria

(ordinanza Polizia Municipale n.267/2019)

Fino alle ore 18.00 di giovedì 9 maggio 2019

per lavori edili

via Tito Sarrocchi: divieto di transito

i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 5), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

(ordinanza Polizia Municipale n.247/2019)

Fino alle ore 8.00 di venerdì 10 maggio2019

per allaccio rete idrica

via della Galluzza, vicolo del Forcone, vicolo della Macina: divieto di transito

consentito il transito ai veicoli di residenti e veicoli diretti ad autorimesse, ingresso e uscita da incrocio via delle Terme. Strade senza sfondo.

(ordinanza Polizia Municipale n.197/2019)

Dalle ore 16.30 di venerdì 10 alle 2.00 di sabato 11 maggio 2019

per “Stalloreggi Art&Food … la notte bianca, rossa e celeste” Contrada della Pantera

via di Stalloreggi, piazza del Conte e via di Castelvecchio: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione via di San Pietro tra piazza di Postierla e Casato di Sopra: senso unico verso Casato di Sopra

via di San Quirico

tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico verso piano dei Mantellini

tratto residuo: divieto di transito; i veicoli in sosta al momento della chiusura escono a senso unico verso piano dei Mantellini accordando la precedenza all’incrocio con via Tommaso Pendola

stallo di sosta a sinistra dell’accesso al civico 38: divieto di sosta con rimozione

rimozione delle colonnine di impedimento al transito veicolare tra via Tommaso Pendola e via di San Quirico lato piano dei Mantellini

(ordinanza Polizia Municipale n.239/2019)

Giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori edili

via dei Rossi tra via dell’Abbadia e via del Refe Nero: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.236/2019)

Per Cena del Piatto Contrada della Lupa

dalle ore 7.00 di sabato 11 alle 2.00 di domenica 12 maggio 2019

via di Vallerozzi tra via dell’Abbadia e piazza d’Ovile 10: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

fino alle ore 22.00 di domenica 12 maggio 2019

via del Pian d’Ovile tra via Garibaldi e il civico 16 e tra via di Vallerozzi e il civico 31: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della strada

via del Pian d’Ovile tra via Garibaldi e l’ingresso al parcheggio Pian d’Ovile e tra via di Vallerozzi e il civico 106: doppio senso di circolazione, strada senza sfondo

via del Pian d’Ovile area davanti ai civici 94-102: divieto di sosta con rimozione

via di Fontenuova: divieto di transito

via di Vallerozzi tra via del Pian d’Ovile e Porta Ovile, Porta Ovile: doppio senso di circolazione, indicazione esterna di strada senza sfondo ad eccezione dei veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse

via Domenico Beccafumi: doppio senso di circolazione

via di Fontenuova e via del Pian d’Ovile (slargo tra le due vie): divieto di sosta con rimozione

Nel caso di rinvio della cena causa maltempo le disposizioni sono prorogate di 24 ore.

(ordinanze Polizia Municipale n.234, n.235 e n.261/2019)

Sabato 11 maggio 2019, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30

per realizzazione attraversamenti pedonali rialzati

strada regionale 2 Cassia Nord tra strada provinciale delle Badesse e via delle Province: divieto di transito

i veicoli diretti ad abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere, con ingresso e uscita dalla parte percorribile secondo lo stato di avanzamento dei lavori

(ordinanza Polizia Municipale n.286/2019)

Per festeggiamenti di Sant’Isidoro

dalle ore 13.00 di sabato 11 alle 24.00 di domenica 12 maggio 2019

via Principale

tra via Bartolomeo Renaldini e via Bonaguida Lucari: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

tra via Bonaguida Lucari e via Sant’Isidoro: doppio senso di circolazione

via Sant’Isidoro tra strada di Presciano e via Bartolomeo Renaldini: doppio senso di circolazione

domenica 12 maggio 2019

piazza Montaperti: divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 alle 15.00 nella parte a quota superiore e dalle 8.00 alle 22.00 nella parte a quota inferiore

(ordinanza Polizia Municipale n.290/2019)

Lunedì 13 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori edili urgenti

via dell’Oliviera tra via di Fieranuova e via dei Pispini: divieto di transito

i veicoli in uscita da via di Fieranuova transitano verso via Roma e danno la precedenza ai veicoli provenienti da via di Fieravecchia

(ordinanza Polizia Municipale n.268/2019)

Da lunedì 13 a giovedì 16 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori edili

via di San Pietro tra Casato di Sopra e piazza di Postierla: divieto di transito

i veicoli in sosta nel tratto al momento dell’attuazione del divieto sono autorizzati a uscire in senso opposto a quello normalmente consentito fino all’incrocio con Casato di Sotto-Pendola

(ordinanza Polizia Municipale n.250/2019)

Martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2019, dalle ore 8.00 alle 18.00

per allaccio rete telecomunicazioni

strada di San Carlo tra strada Massetana Romana e strada di Santa Maria a Tressa: divieto di transito

consentito il transito ai veicoli di residenti per carico e scarico e veicoli diretti ad autorimesse con passo carrabile

(ordinanza Polizia Municipale n.275/2019)

Martedì 14 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori edili

via delle Campane: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.254/2019)

Dalle ore 15.00 di martedì 14 maggio 2019 alle 8.00 di martedì 21 maggio 2019

per Festa del Vino – Nobile Contrada dell’Aquila

via dei Percennesi, costa Larga, vicolo di Tone: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.271/2019)

Fino alle ore 18.00 di domenica 19 maggio 2019

per lavori edili

strada dei Tufi tra i civici 49-59: senso unico alternato secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.195/2019)

Fino a venerdì 14 giugno 2019, nei giorni di apertura delle scuole, dalle ore 8.00 alle 8.35

per tutela sicurezza stradale

via Duccio di Boninsegna tra via Giovanni Turini e via del Vecchietta: divieto di transito ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme), scuolabus, taxi, residenti nel tratto, veicoli con contrassegno unificato disabili europeo con il titolare a bordo, veicoli al servizio di minori diretti alla scuola materna

(ordinanza Polizia Municipale n.817/2018)

Fino alle ore 12.00 di sabato 15 giugno 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.256/2019)

Fino alle ore 18.00 di domenica 30 giugno 2019

per sperimentazione modifiche alla viabilità

vicolo dei Magalotti: senso unico in direzione Pantaneto-San Martino

(ordinanza Polizia Municipale n.1129/2018)

Fino alle ore 24.00 di mercoledì 17 luglio 2019

per attività di somministrazione alimenti e bevande

vicolo del Viscione: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.172/2019)

Fino alle ore 23.00 di lunedì 4 novembre 2019

per attività di somministrazione alimenti e bevande

vicolo Rinuccini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.166/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.