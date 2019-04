Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Il bollettino è online:

www.comune.siena.it (sezione news della home page)

www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Bollettino-della-viabilita

https://twitter.com/comunesiena

https://twitter.com/polmunsiena

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Ultimi aggiornamenti

Dalle ore 10.00 di venerdì 12 alle 00.00 di lunedì 15 aprile 2019

per evento promozionale gastronomico “Dolci, dolcezze e motori”

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto: divieto di transito

piazza del Mercato lungo tutto il perimetro del loggiato centrale (Tartarugone): divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.209/2019)

Lunedì 15 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per allaccio rete elettrica

via di Porta Giustizia: divieto di transito e divieto di sosta su entrambi i lati

Garantito il transito di scuolabus.

Uscita dalla Ztl con percorso Mercato-Duprè-Sant’Agata- Mattioli- Porta Tufi.

Nel caso di rinvio lavori causa maltempo, le disposizioni sono prorogate a martedì 16 o mercoledì 17.

(ordinanza Polizia Municipale n.223/2019)

Dalle ore 8.00 di martedì 16 aprile alle 18.00 di domenica 19 maggio 2019

per lavori edili

strada dei Tufi tra i civici 49-59: senso unico alternato secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.195/2019)

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori edili

viale Vittorio Emanuele secondo tra via Ricasoli e via Biagio di Montluc: senso unico in direzione Porta Camollia- viale Camillo Benso di Cavour

(ordinanza Polizia Municipale n.217/2019)

Dalle ore 6.00 di venerdì 19 aprile alle 24.00 di mercoledì 17 luglio 2019

per attività di somministrazione alimenti e bevande

vicolo del Viscione: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.172/2019)

Mercoledì 10 aprile 2019, dalle ore 16.00 alle 20.00

per celebrazione del 167°anniversario della fondazione della Polizia di Stato

via di Città

tra via delle Campane e via del Castoro: divieto di transito

tra via delle Campane e via dei Pellegrini: senso unico verso via dei Pellegrini

(ordinanza Polizia Municipale n.170/2019)

Dalle ore 18.00 di giovedì 11 alle 3.00 di venerdì 12 e dalle 15.00 di venerdì 12 alle 3.00 di sabato 13 aprile 2019

per manifestazione “C’era una volta il Muzik”

piazza Tolomei, via Cecco Angiolieri, via del Moro (tra piazza Tolomei e via del Refe Nero), vicolo del Coltellinaio: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.176/2019)

Dalle ore 12.00 di venerdì 12 alle 7.00 di lunedì 15 aprile 2019

per XXXIII^ Mostra dei Fiori – Gruppo Donne della stanzina Contrada della Torre

via di Salicotto tra vicolo del Contradino e via dei Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.216/2019)

Fino alle ore 12.00 di venerdì 12 aprile 2019

per lavori manutenzione strada

via Franciosa tra vicolo del Pozzo e piazza di San Giovanni: divieto di transito

vicolo del Pozzo: senso unico verso via dei Fusari, all’incrocio con via dei Fusari obbligo di arresto (STOP)

vicolo del Pozzo tra via Franciosa e il civico 6: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.184/2019)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 12 aprile 2019

per tutela pubblica incolumità

vicolo della Fortuna tra vicolo del Contradino e vicolo della Manna: divieto di transito

vicolo della Manna tra via di Salicotto e vicolo della Fortuna, vicolo del Contradino: senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

(ordinanza Polizia Municipale n.191/2019)

Fino alle ore 19.00 di sabato 13 aprile 2019

per lavori rete telecomunicazioni

strada regionale 2 Cassia Sud tra i civici 64/A-92: senso unico alternato per un tratto di non superiore a 80 metri, durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.145/2019)

Dalle ore 9.00 di lunedì 15 alle 19.00 di giovedì 18 aprile 2019

per lavori edili

via delle Cerchia tra piano dei Mantellini e il civico 21: senso unico alternato durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.193/2019)

Fino alle ore 12.00 di sabato 20 aprile 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.104/2019)

Fino a venerdì 14 giugno 2019, nei giorni di apertura delle scuole, dalle ore 8.00 alle 8.35

per tutela sicurezza stradale

via Duccio di Boninsegna tra via Giovanni Turini e via del Vecchietta: divieto di transito ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme), scuolabus, taxi, residenti nel tratto, veicoli con contrassegno unificato disabili europeo con il titolare a bordo, veicoli al servizio di minori diretti alla scuola materna

(ordinanza Polizia Municipale n.817/2018)

Fino alle ore 18.00 di domenica 30 giugno 2019

per sperimentazione modifiche alla viabilità

vicolo dei Magalotti: senso unico in direzione Pantaneto-San Martino

(ordinanza Polizia Municipale n.1129/2018)

Fino alle ore 23.00 di lunedì 4 novembre 2019

per attività di somministrazione alimenti e bevande

vicolo Rinuccini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.166/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.