Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Ultimi aggiornamenti

Proroga ordinanza n.34/2019 via Simone Martini e viale Lippo Memmi

Fino alle ore 12.00 di sabato 20 aprile 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.104/2019)

Per gara Duathlon Città di Siena

dalle ore 6.00 di sabato 2 alle 12.00 di lunedì 4 marzo 2019

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto: divieto di transito

piazza Giacomo Matteotti tutta l’area di parcheggio per motoveicoli davanti all’edificio della Camera di Commercio, via Federigo Tozzi dall’inizio della rampa di accesso a piazza Giacomo Matteotti per un tratto di 25 metri verso La Lizza: divieto di sosta con rimozione

domenica 3 marzo 2019

dalle ore 12.30 alle 14.30 divieto di transito lungo tutto il percorso di gara: piazza Giacomo Matteotti, viale dei Mille, viale Venticinque Aprile, viale Vittorio Veneto, via Monte Santo, via Cesare Battisti, via Martiri Caserma Lamarmora, via Carlo Pisacane, viale Goffredo Mameli, via Montebello, viale Camillo Benso di Cavour, viale Vittorio Emanuele secondo, via Ricasoli, viale Nazario Sauro, viale Armando Diaz, viale Luigi Cadorna, viale Rinaldo Franci, La Lizza

dalle ore 8.00 alle 16.00 divieto di sosta: via Monte Santo (lato destro rispetto al percorso di gara), viale Goffredo Mameli tra il civico 37 e via Montebello (entrambi i lati), via Montebello (entrambi i lati)

I residenti della zona di San Prospero possono raggiungerla con ingresso da strada delle Grotte e uscita da via Cesare Battisti-strada di Pescaia.

I residenti della zona Amendola possono raggiungerla con ingresso da viale Avignone-viale Goffredo Mameli e uscita da piazza Giovanni Amendola-viale Vittorio Emanuele secondo verso via di Doccia o via Lelio e Fausto Socino.

I veicoli diretti in via Piave, per raggiungere abitazioni o autorimesse, transitano a senso unico alternato, con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e all’immissione nel normale flusso della circolazione danno la precedenza a tutti i veicoli.

Durante tutta la manifestazione, le aree di stazionamento taxi di piazza Giacomo Matteotti e piazza Indipendenza sono trasferite rispettivamente in via dei Malavolti e piazza Tolomei; è consentito ai taxi raggiungere l’area di piazza Antonio Gramsci da Montanini- Sasso di San Bernardino-Gramsci.

Rimozione delle colonnine di impedimento al transito veicolare in piazza Antonio Gramsci.

(ordinanze Polizia Municipale n.102 e n.103/2019)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 1 marzo 2019

per allaccio rete idrica

via Martiri di Montemaggio: divieto di transito

i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere

(civico 3), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, danno la precedenza a tutti i veicoli agli incroci con via Ambrogio Soldani e con viale Camillo Benso di Cavour

(ordinanza Polizia Municipale n.94/2019)

Fino alle ore 9.00 di mercoledì 6 marzo 2019

per lavori manutenzione strada

Banchi di Sopra tra piazza Tolomei e via dei Montanini, via dei Montanini tra Banchi di Sopra e via dell’Arco Malavolti: divieto di transito

i veicoli autorizzati transitano a senso unico alternato nelle strade o tratti di strada che portano al percorso chiuso alla circolazione e senza sfondo, con ingresso e uscita dalla parte percorribile e con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

(ordinanza Polizia Municipale n.20/2019)

Fino a venerdì 14 giugno 2019, nei giorni di apertura delle scuole, dalle ore 8.00 alle 8.35

per tutela sicurezza stradale

via Duccio di Boninsegna tra via Giovanni Turini e via del Vecchietta: divieto di transito ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme), scuolabus, taxi, residenti nel tratto, veicoli con contrassegno unificato disabili europeo con il titolare a bordo, veicoli al servizio di minori diretti alla scuola materna

(ordinanza Polizia Municipale n.817/2018)

Fino alle ore 18.00 di domenica 30 giugno 2019

per sperimentazione modifiche alla viabilità

vicolo dei Magalotti: senso unico in direzione Pantaneto-San Martino

(ordinanza Polizia Municipale n.1129/2018)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.