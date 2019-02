Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Dalle ore 9.00 di lunedì 25 febbraio alle 18.00 di venerdì 1 marzo 2019

per allaccio rete idrica

via Martiri di Montemaggio: divieto di transito

i veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere

(civico 3), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, danno la precedenza a tutti i veicoli agli incroci con via Ambrogio Soldani e con viale Camillo Benso di Cavour

(ordinanza Polizia Municipale n.94/2019)

Fino alle ore 17.00 di venerdì 22 febbraio 2019

per lavori urgenti manutenzione strada

rotatoria viale Giovanni Paolo secondo-viale Ranuccio Bianchi Bandinelli-viale Riccardo Lombardi tratto tra viale Riccardo Lombardi e viale Ranuccio Bianchi Bandinelli: divieto di transito

viale Riccardo Lombardi tra rotatoria viale Giovanni Paolo secondo-viale Ranuccio Bianchi Bandinelli e via Lauro De Bosis civico 1: senso unico verso viale Mario Bracci

(ordinanza Polizia Municipale n.79/2019)

Sabato 23 febbraio 2019, dalle ore 10.00 alle 13.00

per lavori rete fognaria

via di Città

tra via delle Campane e via del Capitano: divieto di transito

tra via delle Campane e via dei Pellegrini: senso unico verso via dei Pellegrini

(ordinanza Polizia Municipale n.88/2019)

Fino alle ore 12.00 di sabato 23 febbraio 2019

per lavori urgenti rete fognaria

via del Porrione tra Il Campo e Logge del Papa: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.77/2019)

Per gara podistica TerrediSiena Ultramarathon

dalle ore 12.00 di sabato 23 alle 20.00 di domenica 24 febbraio 2019

Casato di Sotto e Il Campo: divieto di transito

Casato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.

i veicoli dei residenti nel Casato di Sotto, per raggiungere le abitazioni, transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

domenica 24 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle 17.00

strada del Pian del Lago tra strada del Pecorile e S.R. 2 Cassia Nord: senso unico in direzione strada del Pecorile-S.R. 2 Cassia Nord

domenica 24 febbraio 2019, dalle ore 10.00 alle 17.00

via Fiorentina tra via Achille Sclavo e rotatoria Palazzo Diavoli, viale Camillo Benso di Cavour, viale Vittorio Emanuele secondo: senso unico in direzione Porta Camollia- via Fiorentina

strada Petriccio e Belriguardo davanti ai civici 1-7: divieto di sosta con rimozione

viale Vittorio Emanuele secondo area tra l’Antiporto e l’altezza del civico 62: divieto di sosta con rimozione

via di San Pietro tra via di Città e Casato di Sopra: divieto di transito

rimozione delle colonnine di impedimento al transito veicolare in via di Diacceto, vicolo di San Salvadore, via del Costone e via Tommaso Pendola- via di San Quirico con divieto di sosta nell’area destinata alla svolta a sinistra per immissione verso piano dei Mantellini

(ordinanza Polizia Municipale n.21/2019)

Fino alle ore 12.00 di lunedì 25 febbraio 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.34/2019)

Fino alle ore 9.00 di mercoledì 6 marzo 2019

per lavori manutenzione strada

Banchi di Sopra tra piazza Tolomei e via dei Montanini, via dei Montanini tra Banchi di Sopra e via dell’Arco Malavolti: divieto di transito

i veicoli autorizzati transitano a senso unico alternato nelle strade o tratti di strada che portano al percorso chiuso alla circolazione e senza sfondo, con ingresso e uscita dalla parte percorribile e con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

(ordinanza Polizia Municipale n.20/2019)

Fino a venerdì 14 giugno 2019, nei giorni di apertura delle scuole, dalle ore 8.00 alle 8.35

per tutela sicurezza stradale

via Duccio di Boninsegna tra via Giovanni Turini e via del Vecchietta: divieto di transito ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme), scuolabus, taxi, residenti nel tratto, veicoli con contrassegno unificato disabili europeo con il titolare a bordo, veicoli al servizio di minori diretti alla scuola materna

(ordinanza Polizia Municipale n.817/2018)

Fino alle ore 18.00 di domenica 30 giugno 2019

per sperimentazione modifiche alla viabilità

vicolo dei Magalotti: senso unico in direzione Pantaneto-San Martino

(ordinanza Polizia Municipale n.1129/2018)

