Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Ultimi aggiornamenti

Modificata ordinanza n.14/2019 via di Salicotto: inizio posticipato alle ore 8.00 di lunedì 11 febbraio 2019

Dalle ore 8.00 di lunedì 11 alle 18.00 di venerdì 15 febbraio 2019

per lavori stradali

via di Salicotto tra vicolo della Manna e via dei Malcontenti: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in tratti non superiori a 50 metri secondo il procedere dei lavori;

i veicoli di residenti e veicoli diretti ad autorimesse con passo carrabile in via di Salicotto tra vicolo della Manna e via dei Malcontenti transitano – quando possibile, secondo i lavori in corso – in ingresso e uscita da incrocio con vicolo della Manna, a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, strada senza sfondo su via dei Malcontenti

via di Salicotto tra vicolo della Manna e Il Campo: senso unico di marcia verso Il Campo, all’incrocio con Il Campo obbligo di arresto (STOP)

(ordinanza Polizia Municipale n.14/2019)

Proroga ordinanza n.11/2019 via Simone Martini e viale Lippo Memmi

Fino alle ore 12.00 di lunedì 25 febbraio 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.34/2019)

Dalle ore 12.00 di venerdì 18 gennaio alle 12.00 di venerdì 8 febbraio 2019

per lavori manutenzione straordinaria strada

via del Refe Nero tra via del Giglio e via del Moro: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.1115/2018)

Lunedì 21 e martedì 22 gennaio 2019, dalle ore 10.00 alle 15.30

per lavori edili

via di Città tra via di Fontebranda e via dei Pellegrini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.4/2019)

Fino alle 18.00 di lunedì 21 gennaio 2019

per spettacoli del Circo Millennium

piazzale Raffaele Busacca: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.1131/2018)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 28 gennaio 2019

per lavori rete elettrica

via del Sole: divieto di transito, divieto di sosta su entrambi i lati per un tratto non superiore a 30 metri secondo il procedere dei lavori; consentito il transito solo ai veicoli di residenti e veicoli diretti ad autorimesse con passo carrabile nella via

via di Porta Giustizia tra piazza del Mercato e via del Sole: doppio senso di circolazione (strada senza sfondo)

uscita dalla Ztl con percorso Mercato-Duprè-Sant’Agata- Mattioli- Porta Tufi

(ordinanza Polizia Municipale n.1150/2018)

Fino alle ore 19.00 di giovedì 31 gennaio 2019

per lavori edili

strada di Sant’Eugenia tra i civici 79-81: senso unico alternato con precedenza per la direttrice curve località Il Tondo – Porta Pispini e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.1040/2018)

Fino alle 23.55 di venerdì 15 febbraio 2019

chiusura svincolo Siena Sud al km7+800 in direzione Grosseto della SS 674 tangenziale Ovest di Siena

(ordinanza Anas Area Compartimentale Toscana n.179/2018/FI)

Fino a venerdì 14 giugno 2019, nei giorni di apertura delle scuole, dalle ore 8.00 alle 8.35

per tutela sicurezza stradale

via Duccio di Boninsegna tra via Giovanni Turini e via del Vecchietta: divieto di transito ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme), scuolabus, taxi, residenti nel tratto, veicoli con contrassegno unificato disabili europeo con il titolare a bordo, veicoli al servizio di minori diretti alla scuola materna

(ordinanza Polizia Municipale n.817/2018)

Fino alle ore 18.00 di domenica 30 giugno 2019

per sperimentazione modifiche alla viabilità

vicolo dei Magalotti: senso unico in direzione Pantaneto-San Martino

(ordinanza Polizia Municipale n.1129/2018)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.