Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Ritirata l’ordinanza Polizia Municipale n.132/2020 gare ciclistiche: 14^ edizione internazionale per professionisti Strade Bianche, 6^ Strade Bianche Elite Women e Gran Fondo Strade Bianche

per annullamento gare

Dalle ore 7.30 di lunedì 9 alle 12.30 di venerdì 13 marzo 2020

per lavori strada

via del Pozzo: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.168/2020)

Fino a venerdì 6 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

per allaccio rete idrica

strada di Pescaia tra il civico 18 e l’aiuola spartitraffico che separa le due semicarreggiate: divieto di transito sulla semicarreggiata della direttrice di marcia Colonna San Marco-via Ricasoli o via Ricasoli-Colonna San Marco, con deviazione su una delle due corsie della semicarreggiata opposta

(ordinanze Polizia Municipale n.102 e n.150/2020)

Venerdì 6 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle 14.30

per lavori semaforo

incrocio tra via Enea Silvio Piccolomini e via Girolamo Gigli: senso unico alternato regolato da movieri secondo esigenze di cantiere, funzionamento a lampeggio dei semafori

(ordinanza Polizia Municipale n.141/2020)

Fino a venerdì 6 marzo 2020, dalle ore 10.00 alle 18.00

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.131/2020)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 6 marzo 2020

per lavori rete gas metano

viale Ranuccio Bianchi Bandinelli in corrispondenza dell’accesso al civico 16: senso unico alternato regolato da semafori mobili, per un tratto non superiore a 30 metri, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.104/2020)

Martedì 10 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

per realizzazione elettrodotto

via Duccio di Boninsegna tra via Lorenzo Maitani e via Ambrogio Lorenzetti: divieto di transito

via Ambrogio Lorenzetti, via Francesco di Valdambrino: senso unico in direzione Lorenzetti-Valdambrino,

all’incrocio via Francesco di Valdambrino- viale Lippo Memmi obbligo di accordare la precedenza.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse nel tratto soggetto al divieto di via Duccio di Boninsegna, percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 8-12), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.

(ordinanza Polizia Municipale n.158/2020)

Martedì 10 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 18.00

via Ricasoli tra i civici 23-27: divieto di sosta con rimozione, senso unico alternato regolato da movieri, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.156/2020)

Martedì 10 e venerdì 13 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 12.00

per lavori edili

via Pier Andrea Mattioli tra prato di Sant’Agostino e via di Fontanella: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse nel tratto soggetto al divieto, percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 5), transitano a senso unico alternato.

(ordinanza Polizia Municipale n.157/2020)

Mercoledì 11 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 12.00

per lavori edili

strada del Castagno tra strada del Colombaiolo e il civico 16: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.159/2020)

Fino alle ore 18.00 di mercoledì 25 marzo 2020

per lavori edili

via Stefano Maconi tra via Bernardo Tolomei e via Arturo Viligiardi: senso unico alternato con precedenza per la direzione verso via Tolomei, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.130/2020)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 30 marzo 2020

per lavori edili

via di Beccheria: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.91/2020)

Fino a mercoledì 29 aprile 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 i lunedì, mercoledì e venerdì

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con concessione di passo carrabile in via del Rialto percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 13-15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e, all’incrocio con via del Porrione, danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.145/2020)

Fino alle ore 17.00 di venerdì 22 maggio 2020

per lavori urgenti

via di Monna Agnese tra via del Poggio e via dei Pellegrini: senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in transito verso via dei Pellegrini

(ordinanza Polizia Municipale n.122/2020)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 22 maggio 2020

per lavori edili

via del Poggio tra via del Castoro e via di Monna Agnese: divieto di transito

via del Castoro

tra piazza Jacopo della Quercia e il civico 4: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

tra piazza Jacopo della Quercia e via del Poggio: divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2,2 metri.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse in via del Poggio percorrono il tratto dopo il cantiere (tra via del Castoro e il civico 26), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.

(ordinanza Polizia Municipale n.89/2020)

Fino alle ore 18.00 di mercoledì 27 maggio 2020

via di Castelvecchio

tra vicolo di Castelvecchio e via di San Pietro: divieto di transito dalle 9.00 alle 12.00 dei giorni feriali

in corrispondenza dei civici 29-31: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.97/2020)

Fino alle ore 18.00 di martedì 30 giugno 2020

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.999/2019)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 24 luglio 2020

per avvallamenti strada

via di Doccia: divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 35 quintali

(ordinanza Polizia Municipale n.142/2020)

Fino alle ore 12.00 di venerdì 31 luglio 2020

strada di Terrensano e Belcaro

tra la biforcazione con la strada di accesso al civico 1/A e la strada di accesso al civico 1: senso unico verso la strada statale 73 Ponente, limite di velocità 30 km/h.

tra la biforcazione con il tratto di strada di accesso al civico 1/A e la strada statale 73 Ponente: divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3,5 t.

In caso di emissione di allerta meteo arancione o rosso del Servizio di Protezione Civile Regionale, il divieto di transito tra i civici 1- 1/A è esteso a tutte le categorie di veicoli e anche ai pedoni.

(ordinanza Polizia Municipale n.921/2019)

Fino alle ore 12.00 di lunedì 31 agosto 2020

per tutela pubblica incolumità

strada di Terrensano e Belcaro

tra i civici 32-89: divieto di transito

tra la biforcazione con la strada di accesso al civico 1/A e la strada di accesso al civico 1: senso unico alternato regolato da semaforo, limite di velocità 30 km/h.

Le disposizioni sostituiscono quelle, relative agli stessi tratti di strada, contenute nell’ordinanza Polizia Municipale n. 921 del 28 novembre 2019.

(ordinanza Polizia Municipale n.109/2020)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.