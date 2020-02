Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Il bollettino è online:

www.comune.siena.it (sezione news della home page)

www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Bollettino-della-viabilita

https://twitter.com/comunesiena

https://twitter.com/polmunsiena

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Ultimi aggiornamenti

Proroga ordinanza n.715/2019 via del Rialto

Fino a mercoledì 29 aprile 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 i lunedì, mercoledì e venerdì

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con concessione di passo carrabile in via del Rialto percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 13-15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e, all’incrocio con via del Porrione, danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.145/2020)

Per gare ciclistiche: 14^ edizione internazionale per professionisti Strade Bianche, 6^ Strade Bianche Elite Women e Gran Fondo Strade Bianche

Dalle ore 12.00 di mercoledì 4 marzo alle 18.00 di domenica 8 marzo 2020

piazza del Mercato area di parcheggio tra il retro del Palazzo Pubblico e il civico 34: divieto di sosta con rimozione

via del Mercato entrambi i margini della carreggiata tra via Giovanni Duprè e piazza del Mercato: divieto di sosta con rimozione.

Dalle ore 8.00 di venerdì 6 alle 14.00 di domenica 8 marzo 2020

viale Venticinque Aprile tutta l’area del parcheggio a pagamento, viale Cesare Maccari, Fortezza Medicea tutta l’area interna, viale della Vecchia: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

viale Luigi Cadorna: divieto di sosta con rimozione.

Dalle ore 14.00 di venerdì 6 alle 6.00 di sabato 7 marzo 2020

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via Rinaldini: divieto di transito.

Dalle ore 6.00 di sabato 7 alle 18.00 di domenica 8 marzo 2020

via Esterna Fontebranda, via di Fontebranda tra via Esterna Fontebranda e via Santa Caterina, via Santa Caterina, via delle Terme, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

Dalle ore 6.00 di sabato 7 alle 20.00 di domenica 8 marzo 2020

Il Campo (tutto): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.

Sabato 7 marzo 2020, dalle ore 7.00 alle 24.00

piazza del Mercato ad eccezione dell’area a quota inferiore popolarmente denominata “vicolo del Fontanello” davanti ai civici da 35 a 52 e del terrazzamento tra via dei Malcontenti e via di Porta Giustizia: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti all’organizzazione e alle riprese televisive.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, dalle ore 10.00 fino al termine delle manifestazioni

Casato di Sotto: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via Esterna Fontebranda, via di Fontebranda tra via Esterna Fontebranda e via Santa Caterina, via Santa Caterina, via delle Terme, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di transito per tutti i veicoli

Casato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

via della Fonte: divieto di sosta con rimozione.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, dalle ore 11.00 alle 17.00

via Giovanni Duprè tra via della Fonte e via del Mercato: divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli addetti all’organizzazione autorizzati al transito da via della Fonte a via del Mercato, divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00

via della Sapienza: divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 22 quintali

via del Cavalletto: senso unico verso via dei Termini.

Ai veicoli autorizzati dell’organizzazione della gara (ammiraglie) è consentito il transito in viale dei Mille sulla direttrice San Domenico-Venticinque Aprile.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 11.30 funzionamento a lampeggio dei semafori agli incroci viale Nazario Sauro- via Ricasoli e via Cesare Battisti- via Ricasoli.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 dalle ore 10.00 fino al termine delle manifestazioni sono sospesi:

il parcheggio TAXI di piazza Indipendenza, le linee del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme) che transitano in via Esterna Fontebranda e quelle che raggiungono piazza Indipendenza. Per le modifiche ai servizi urbani consultare il sito www.tiemmespa.it .

Le principali vie del percorso di gara sono: strada regionale 408, strada di Scacciapensieri, strada delle Tolfe, via Enrico Berlinguer, via Aldo Moro, viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, rotatoria e via Achille Sclavo, via Fiorentina, strada dei Cappuccini, via di Collinella, strada di Pescaia, via Esterna Fontebranda, via Santa Caterina, Terme, piazza Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, via Rinaldini e piazza del Campo.

Per evitare di trovarsi bloccati in attesa del passaggio degli atleti, sabato 7 in orario 12.30-13.45 circa e 15.00-17.00 circa, domenica 8 marzo in orario 8.00-9.15 circa e 10.15-15.00 circa, si suggeriscono percorsi alternativi.

Per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa: la tangenziale.

Per la zona stadio e centro: tangenziale uscita Siena Est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, viale Giuseppe Mazzini, viale Don Giovanni Minzoni.

Per l’ospedale Santa Maria alle Scotte: tangenziale uscita Siena Est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Mario Bracci.

(ordinanza Polizia Municipale n.132/2020)

Venerdì 28 febbraio 2020 e lunedì 2 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle 18.00

per lavori semaforo

incrocio viale Vittorio Emanuele Secondo – viale Don Giovanni Minzoni – via Biagio di Montluc – piazza Guido Chigi Saracini

incrocio viale Vittorio Emanuele Secondo – piazza Giovanni Amendola – via Ricasoli

senso unico alternato regolato da movieri secondo esigenze di cantiere, funzionamento a lampeggio dei semafori

(ordinanza Polizia Municipale n.128/2020)

Fino a venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

per lavori rete telecomunicazioni

strada di Scacciapensieri tra strada Chiantigiana e il civico 4: senso unico alternato regolato da movieri, durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.125/2020)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 28 febbraio 2020

per lavori di manutenzione straordinaria strada

via Antonio Vivaldi diramazione che conduce a piazzetta Don Armando Perucatti, tra il tratto principale e il collegamento con via Baldassarre Peruzzi: senso unico verso piazzetta Perucatti e divieto di fermata su entrambi i lati

(ordinanza Polizia Municipale n.92/2020)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 28 febbraio 2020

via Antonio Vivaldi tra il civico 12 e la diramazione che conduce a piazzetta Don Armando Perucatti: divieto di sosta permanente con rimozione, senso unico alternato regolato da movieri o semafori mobili, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.127/2020)

Sabato 29 febbraio 2020, dalle ore 6.00 alle 10.00

per prove di montaggio nuova balaustra del palco dei Priori

via Rinaldini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.121/2020)

Lunedì 2 e martedì 3 marzo 2020, dalle ore 8.00 alle 18.00

per lavori edili

via di Mezzo: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.110/2020)

Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

per allaccio rete idrica

strada di Pescaia tra il civico 18 e l’aiuola spartitraffico che separa le due semicarreggiate: divieto di transito sulla semicarreggiata della direttrice di marcia Colonna San Marco-via Ricasoli con deviazione su una delle due corsie della semicarreggiata opposta

(ordinanza Polizia Municipale n.102/2020)

Martedì 3 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle 18.00

per lavori semaforo

incrocio viale don Giovanni Minzoni – viale Lippo Memmi – viale Giuseppe Mazzini e via Domenico Beccafumi: senso unico alternato regolato da movieri secondo esigenze di cantiere, funzionamento a lampeggio dei semafori

(ordinanza Polizia Municipale n.135/2020)

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo 2020, dalle ore 10.00 alle 18.00

per lavori edili

via del Porrione tra via del Rialto e vicolo dei Magalotti: divieto di transito

via del Porrione tra Il Campo e via del Rialto: divieto di transito agli autocarri

Logge del Papa, Banchi di Sotto tra via Rinaldini e Logge del Papa: divieto di transito agli autocarri

via dei Malcontenti: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.129/2020)

Dalle ore 8.00 di mercoledì 4 alle 18.00 di venerdì 6 marzo 2020

per lavori rete gas metano

viale Ranuccio Bianchi Bandinelli in corrispondenza dell’accesso al civico 16: senso unico alternato regolato da semafori mobili, per un tratto non superiore a 30 metri, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.104/2020)

Dalle ore 8.00 di mercoledì 4 alle 18.00 di mercoledì 25 marzo 2020

per lavori edili

via Stefano Maconi tra via Bernardo Tolomei e via Arturo Viligiardi: senso unico alternato con precedenza per la direzione verso via Tolomei, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.130/2020)

Mercoledì 4 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle 12.30

incrocio tra via Fiorentina e via Quinto Settano: senso unico alternato regolato da movieri secondo esigenze di cantiere, funzionamento a lampeggio dei semafori

(ordinanza Polizia Municipale n.136/2020)

Giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2020, dalle ore 10.00 alle 18.00

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.131/2020)

Venerdì 6 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle 14.30

per lavori semaforo

incrocio tra via Enea Silvio Piccolomini e via Girolamo Gigli: senso unico alternato regolato da movieri secondo esigenze di cantiere, funzionamento a lampeggio dei semafori

(ordinanza Polizia Municipale n.141/2020)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 30 marzo 2020

per lavori edili

via di Beccheria: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.91/2020)

Fino alle ore 17.00 di venerdì 22 maggio 2020

per lavori urgenti

via di Monna Agnese tra via del Poggio e via dei Pellegrini: senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in transito verso via dei Pellegrini

(ordinanza Polizia Municipale n.122/2020)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 22 maggio 2020

per lavori edili

via del Poggio tra via del Castoro e via di Monna Agnese: divieto di transito

via del Castoro

tra piazza Jacopo della Quercia e il civico 4: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

tra piazza Jacopo della Quercia e via del Poggio: divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2,2 metri.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse in via del Poggio percorrono il tratto dopo il cantiere (tra via del Castoro e il civico 26), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.

(ordinanza Polizia Municipale n.89/2020)

Fino alle ore 18.00 di mercoledì 27 maggio 2020

via di Castelvecchio

tra vicolo di Castelvecchio e via di San Pietro: divieto di transito dalle 9.00 alle 12.00 dei giorni feriali

in corrispondenza dei civici 29-31: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.97/2020)

Fino alle ore 18.00 di martedì 30 giugno 2020

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.999/2019)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 24 luglio 2020

per avvallamenti strada

via di Doccia: divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 35 quintali

(ordinanza Polizia Municipale n.142/2020)

Fino alle ore 12.00 di venerdì 31 luglio 2020

strada di Terrensano e Belcaro

tra la biforcazione con la strada di accesso al civico 1/A e la strada di accesso al civico 1: senso unico verso la strada statale 73 Ponente, limite di velocità 30 km/h.

tra la biforcazione con il tratto di strada di accesso al civico 1/A e la strada statale 73 Ponente: divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3,5 t.

In caso di emissione di allerta meteo arancione o rosso del Servizio di Protezione Civile Regionale, il divieto di transito tra i civici 1- 1/A è esteso a tutte le categorie di veicoli e anche ai pedoni.

(ordinanza Polizia Municipale n.921/2019)

Fino alle ore 12.00 di lunedì 31 agosto 2020

per tutela pubblica incolumità

strada di Terrensano e Belcaro

tra i civici 32-89: divieto di transito

tra la biforcazione con la strada di accesso al civico 1/A e la strada di accesso al civico 1: senso unico alternato regolato da semaforo, limite di velocità 30 km/h.

Le disposizioni sostituiscono quelle, relative agli stessi tratti di strada, contenute nell’ordinanza Polizia Municipale n. 921 del 28 novembre 2019.

(ordinanza Polizia Municipale n.109/2020)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.