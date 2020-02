Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Il bollettino è online:

www.comune.siena.it (sezione news della home page)

www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Bollettino-della-viabilita

https://twitter.com/comunesiena

https://twitter.com/polmunsiena

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Ultimi aggiornamenti

Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

per lavori rete telecomunicazioni

strada di Scacciapensieri tra strada Chiantigiana e il civico 4: senso unico alternato regolato da movieri, durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.125/2020)

Martedì 25 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle 22.00

per intrattenimento bambini e famiglie in occasione del Carnevale

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via Rinaldini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.117/2020)

Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2020

per realizzazione elettrodotto

viale Trento

tra viale Trieste e viale Vittorio Veneto: divieto di transito dalle ore 8.30 alle 17.00

tra i civici 6-14: divieto di sosta permanente con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.118/2020)

Dalle ore 8.00 di mercoledì 26 febbraio alle 18.00 di mercoledì 27 maggio 2020

via di Castelvecchio

tra vicolo di Castelvecchio e via di San Pietro: divieto di transito dalle 9.00 alle 12.00 dei giorni feriali

in corrispondenza dei civici 29-31: divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.97/2020)

Mercoledì 26 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori semaforo

area di incrocio tra strada regionale 2 Cassia Sud e strada Massetana Romana:

variazioni di circolazione secondo lo stato di avanzamento dei lavori, riduzione della carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri

(ordinanza Polizia Municipale n.108/2020)

Giovedì 27 febbraio 2020, dalle ore 8.00 alle 18.00

per lavori edili

vicolo dell’Oro tra via di Salicotto e vicolo delle Scalelle: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

(ordinanza Polizia Municipale n.98/2020)

Fino alle ore 17.00 di venerdì 21 febbraio 2020

per lavori strada

via Girolamo Gigli e via Enea Silvio Piccolomini aree vicino all’incrocio tra le due vie: senso unico alternato regolato da movieri, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.116/2020)

Fino alle ore 17.00 di venerdì 21 febbraio 2020

per realizzazione elettrodotto

via dei Pellegrini

tra via di Città e via di Monna Agnese: divieto di transito

tra via di Monna Agnese e piazza di San Giovanni: senso unico verso piazza di San Giovanni

(ordinanza Polizia Municipale n.88/2020)

Fino alle ore 17.00 di venerdì 21 febbraio 2020

per lavori urgenti

via dei Pellegrini tra via di Monna Agnese e piazza di San Giovanni: senso unico alternato con diritto di precedenza per la direttrice Monna Agnese-piazza di San Giovanni

via di Monna Agnese tra via del Poggio e via dei Pellegrini: senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in transito verso via dei Pellegrini

(ordinanza Polizia Municipale n.113/2020)

Per gara podistica Terre di Siena Ultramarathon

dalle ore 12.00 di sabato 22 alle 20.00 di domenica 23 febbraio 2020

Casato di Sotto e Il Campo: divieto di transito

Casato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.

i veicoli dei residenti nel Casato di Sotto, per raggiungere le abitazioni, transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

strada del Pian del Lago tra strada del Pecorile e S.R. 2 Cassia Nord: senso unico in direzione strada del Pecorile-S.R. 2 Cassia Nord

domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle 18.00

via Fiorentina tra via Achille Sclavo e rotatoria Palazzo Diavoli, viale Camillo Benso di Cavour, viale Vittorio Emanuele Secondo: senso unico in direzione Porta Camollia- via Fiorentina

strada Petriccio e Belriguardo davanti ai civici 1-7: divieto di sosta con rimozione

viale Vittorio Emanuele Secondo area tra l’Antiporto e l’altezza del civico 62: divieto di sosta con rimozione

via di San Pietro tra via di Città e Casato di Sopra: divieto di transito.

Domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 8.00 alle 18.00 funzionamento a lampeggio di tutti i semafori sul percorso Fiorentina- Cavour- Vittorio Emanuele Secondo e Porta Camollia.

Rimozione delle colonnine di impedimento al transito veicolare in via di Diacceto, vicolo di San Salvadore, via del Costone e via Tommaso Pendola- via di San Quirico con divieto di sosta nell’area destinata alla svolta a sinistra per immissione verso piano dei Mantellini.

(ordinanza Polizia Municipale n.6/2020)

Dalle ore 8.00 di lunedì 24 alle 18.00 di venerdì 28 febbraio 2020

per lavori di manutenzione straordinaria strada

via Antonio Vivaldi diramazione che conduce a piazzetta Don Armando Perucatti, tra il tratto principale e il collegamento con via Baldassarre Peruzzi: senso unico verso piazzetta Perucatti e divieto di fermata su entrambi i lati

(ordinanza Polizia Municipale n.92/2020)

Dalle ore 8.00 di lunedì 24 febbraio alle 18.00 di lunedì 30 marzo 2020

per lavori edili

via di Beccheria: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.91/2020)

Lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori semaforo

area di incrocio tra strada di Pescaia e via Cesare Battisti, area di incrocio tra via Ricasoli e viale Nazario Sauro: variazioni di circolazione secondo lo stato di avanzamento dei lavori, riduzione della carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri

(ordinanza Polizia Municipale n.107/2020)

Fino a venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle 12.00 i lunedì, mercoledì e venerdì

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con concessione di passo carrabile in via del Rialto percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 13 -15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e, all’incrocio con via del Porrione, danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.715/2019)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 22 maggio 2020

per lavori edili

via del Poggio tra via del Castoro e via di Monna Agnese: divieto di transito

via del Castoro

tra piazza Jacopo della Quercia e il civico 4: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

tra piazza Jacopo della Quercia e via del Poggio: divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2,2 metri.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse in via del Poggio percorrono il tratto dopo il cantiere (tra via del Castoro e il civico 26), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.

(ordinanza Polizia Municipale n.89/2020)

Fino alle ore 18.00 di martedì 30 giugno 2020

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.999/2019)

Fino alle ore 12.00 di venerdì 31 luglio 2020

strada di Terrensano e Belcaro

tra la biforcazione con la strada di accesso al civico 1/A e la strada di accesso al civico 1: senso unico verso la strada statale 73 Ponente, limite di velocità 30 km/h.

tra la biforcazione con il tratto di strada di accesso al civico 1/A e la strada statale 73 Ponente: divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3,5 t.

In caso di emissione di allerta meteo arancione o rosso del Servizio di Protezione Civile Regionale, il divieto di transito tra i civici 1- 1/A è esteso a tutte le categorie di veicoli e anche ai pedoni.

(ordinanza Polizia Municipale n.921/2019)

Fino alle ore 12.00 di lunedì 31 agosto 2020

per tutela pubblica incolumità

strada di Terrensano e Belcaro

tra i civici 32-89: divieto di transito

tra la biforcazione con la strada di accesso al civico 1/A e la strada di accesso al civico 1: senso unico alternato regolato da semaforo, limite di velocità 30 km/h.

Le disposizioni sostituiscono quelle, relative agli stessi tratti di strada, contenute nell’ordinanza Polizia Municipale n. 921 del 28 novembre 2019.

(ordinanza Polizia Municipale n.109/2020)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.