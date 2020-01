Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Sabato 1 febbraio 2020, dalle ore 8.00 alle 18.00

per abbattimento piante

viale Mario Bracci semicarreggiata direzione Policlinico Santa Maria alle Scotte – viale Riccardo Lombardi, tra via Ugo La Malfa e via Giuseppe Pietri: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.59/2020)

Lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori edili

via di Vallepiatta

tra via del Costone e piazzetta della Selva: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

tra via Franciosa e via del Costone: senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita

(ordinanza Polizia Municipale n.51/2020)

Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle 18.00

per lavori edili

via Tito Sarrocchi: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.31/2020)

Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle 18.00

per lavori edili

via Camollia tra costa dei Paparoni e via dei Gazzani: divieto di transito

costa dei Paparoni e via Paparoni: senso unico in direzione Camollia-Pignattello

via Paparoni all’incrocio con via del Pignattello: obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito in via del Pignattello, obbligo di svolta a sinistra

(ordinanza Polizia Municipale n.33/2020)

Fino a venerdì 31 gennaio 2020, dalle ore 8.00 alle 17.00

per lavori di manutenzione strada

via Aldobrandino degli Aldobrandeschi, via Fiorentina, via Enea Silvio Piccolomini, via Girolamo Gigli,

strada del Casone, via Paolo Frajese, via Napoli, via Mario Bandini, via delle Province, piaggia del Giuggiolo, strada di Ventena, strada del Casone, strada dell’Ascarello, via Lauro de Bosis, via Toscana:

senso unico alternato regolato da movieri o da semafori mobili, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.39/2020)

Fino a venerdì 31 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

per lavori edili

via Pagliaresi: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.52/2020)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 31 gennaio 2020

per lavori rete elettrica

via di Città tra via delle Terme e via dei Pellegrini: divieto di transito

via dei Pellegrini: senso unico in direzione San Giovanni- Città

(ordinanza Polizia Municipale n.58/2020)

Fino alle ore 17.00 di venerdì 7 febbraio 2020

per lavori edili

vicolo della Manna tra vicolo di Coda e vicolo della Fortuna: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.987/2019)

Fino alle ore 12.00 di sabato 8 febbraio 2020

per tutela pubblica incolumità

strada di Terrensano e Belcaro

tra i civici 32-89: divieto di transito

tra la biforcazione con la strada di accesso al civico 1/A e la strada di accesso al civico 1: senso unico alternato regolato da semaforo, limite di velocità 30 km/h.

Le disposizioni sostituiscono quelle, relative agli stessi tratti di strada, contenute nell’ordinanza Polizia Municipale n. 921 del 28 novembre 2019.

(ordinanza Polizia Municipale n.7/2020)

Fino a venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle 12.00 i lunedì, mercoledì e venerdì

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con concessione di passo carrabile in via del Rialto percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 13 -15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e, all’incrocio con via del Porrione, danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.715/2019)

Fino alle ore 18.00 di martedì 30 giugno 2020

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.999/2019)

Fino alle ore 12.00 di venerdì 31 luglio 2020

strada di Terrensano e Belcaro

tra la biforcazione con la strada di accesso al civico 1/A e la strada di accesso al civico 1: senso unico verso la strada statale 73 Ponente, limite di velocità 30 km/h.

tra la biforcazione con il tratto di strada di accesso al civico 1/A e la strada statale 73 Ponente: divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3,5 t.

In caso di emissione di allerta meteo arancione o rosso del Servizio di Protezione Civile Regionale, il divieto di transito tra i civici 1- 1/A è esteso a tutte le categorie di veicoli e anche ai pedoni.

(ordinanza Polizia Municipale n.921/2019)

