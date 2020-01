Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Ultimi aggiornamenti

Martedì 7 gennaio 2020, dalle ore 6.00 alle 18.00

per lavori edili

piazza Giacomo Matteotti tra l’accesso alla scalinata che conduce a viale Curtatone e il civico 26: circolazione (anche pedonale) regolata da movieri, durante l’orario di lavoro e secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.977/2019)

Dalle ore 8.00 di martedì 7 alle 12.00 di venerdì 10 gennaio 2020

per lavori strada

via Giovanni Duprè tra via del Mercato e via di Sant’Agata, via della Fonte, vicolo della Fonte: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse, percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (area incrocio vicolo della Fonte-via Duprè), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.

(ordinanza Polizia Municipale n.974/2019)

Dalle ore 8.00 di martedì 7 gennaio alle 17.00 di venerdì 7 febbraio 2020

per lavori edili

vicolo della Manna tra vicolo di Coda e vicolo della Fortuna: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.987/2019)

Dalle ore 9.00 di martedì 7 alle 17.00 di mercoledì 8 gennaio 2020

per lavori edili

via di San Girolamo tra i civici 11-17: senso unico alternato per un tratto non superiore a 30 metri secondo esigenze di cantiere, divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.975/2019)

Per festeggiamenti Capodanno 2020

fino alle ore 18.00 di venerdì 3 gennaio 2020

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto (area davanti al Palazzo Pubblico): divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.984/2019)

Venerdì 3 gennaio 2020, dalle ore 21.00 alle 24.00

per evento di intrattenimento musicale

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via Rinaldini, via Rinaldini: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.998/2019)

Lunedì 6 gennaio 2020

per evento pubblico in occasione dell’Epifania

dalle ore 8.00 alle 20.00

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto: divieto di transito

piazza del Mercato (lungo tutto il perimetro del loggiato centrale): divieto di sosta con rimozione

dalle ore 12.00 alle 20.00

Il Campo, via Rinaldini: divieto di transito

Casato di Sotto: senso unico alternato solo per i veicoli dei residenti nella via, con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, ingresso e uscita da Casato di Sopra in strada senza sfondo sul Campo

Casato di Sopra: divieto di transito agli autocarri

Casato di Sopra tra Casato di Sotto e via della Fonte: doppio senso di circolazione

(ordinanza Polizia Municipale n.956/2019)

Fino a venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

per lavori edili

via Pagliaresi: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.905/2019)

Fino a venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle 12.00 i lunedì, mercoledì e venerdì

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con concessione di passo carrabile in via del Rialto percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 13 -15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e, all’incrocio con via del Porrione, danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.715/2019)

