Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Il bollettino è online:

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3)

e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

Ultimi aggiornamenti

Venerdì 20 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle 17.00

per lavori urgenti canale di gronda

via Giovanni Duprè tra via del Mercato e vicolo della Fonte: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.982/2019)

Martedì 31 dicembre 2019, dalle ore 4.00 alle 17.30

per mercato settimanale delle merci (anticipo mercato di mercoledì 1 gennaio 2020)

viale Venticinque Aprile, viale Cesare Maccari, viale Rinaldo Franci tra viale Cesare Maccari e viale Luigi Cadorna, viale della Vecchia: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.963 /2019)

Fino a venerdì 20 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle 17.00

per lavori di potatura

viale Carlo Corradino Chigi: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

(ordinanza Polizia Municipale n.964/2019)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 20 dicembre 2019

per allacci rete idrica

vicolo di San Salvadore tra via Giovanni Duprè e piazza del Mercato: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.913/2019)

Dalle ore 11.00 di sabato 21 alle 2.00 di domenica 22 dicembre 2019

per Cena degli Auguri – Contrada del Leocorno

piazzetta Virgilio Grassi: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.965/2019)

Martedì 24 dicembre 2019, dalle ore 4.00 alle 17.30

per mercato settimanale delle merci (anticipo mercato di mercoledì 25 dicembre)

viale Venticinque Aprile, viale Cesare Maccari, viale Rinaldo Franci tra viale Cesare Maccari e viale Luigi Cadorna, viale della Vecchia: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.947/2019)

Venerdì 27 e sabato 28 dicembre2019, dalle ore 9.00 alle 17.00

per lavori edili

via Giovanni Duprè

tra vicolo della Fonte e via di Sant’Agata: divieto di transito

tra vicolo della Fonte e via del Mercato: senso unico verso via del Mercato.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile nel tratto compreso tra vicolo della Fonte e via di Sant’Agata, transitano a senso unico alternato con ingresso e uscita da vicolo della Fonte, con precedenza per i veicoli in uscita (strada senza sfondo).

(ordinanza Polizia Municipale n.957/2019)

Fino alle ore 18.00 di martedì 31 dicembre 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.700/2019)

Fino a venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00

per lavori edili

via Pagliaresi: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.905/2019)

Fino a venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle 12.00 i lunedì, mercoledì e venerdì

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con concessione di passo carrabile in via del Rialto percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 13 -15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e, all’incrocio con via del Porrione, danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.715/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.