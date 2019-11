Bollettino della viabilità di Siena

SIENA. Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.)

Ultimi aggiornamenti

Dalle ore 8.00 di lunedì 11 alle 12.00 di sabato 23 novembre 2019

per accesso temporaneo alla zona di San Prospero durante i lavori strade

strada delle Grotte tra via Esterna Fontebranda e via del Colle: senso unico verso via del Colle, divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 22 quintali

(ordinanza Polizia Municipale n.862/2019)

Lunedì 18 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle 15.30

per lavori edili

via dell’Oliviera

tra via di Fiera Nuova e via dei Pispini: divieto di transito

tra via di Fiera Vecchia e via di Fiera Nuova: doppio senso di circolazione

tra via di Fiera Vecchia e via Roma: senso unico verso via Roma

via dei Pispini: senso unico in direzione piazzetta Mario Cioni -piazza Santo Spirito

(ordinanza Polizia Municipale n.840/2019)

Fino alle ore 19.00 di lunedì 11 novembre 2019

per lavori strada

via Ventiquattro Maggio tra via Guglielmo Oberdan e il civico 33: divieto di transito ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme), strada senza sfondo.

Nel caso di rinvio lavori per maltempo, le disposizioni sono prorogate al giorno successivo.

(ordinanza Polizia Municipale n.846/2019)

Venerdì 15 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle 20.00

per lavori strada

via Ventiquattro Maggio tra via Arturo Pannilunghi e via Monticchiello (comprese aree incrocio): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via Monticchiello tra via Mario Mencattelli e via Bruno Bonci: senso unico verso via Bonci.

Nel caso di rinvio lavori per maltempo, le disposizioni sono prorogate al successivo giorno lavorativo lunedì 18 novembre 2019.

(ordinanza Polizia Municipale n.853/2019)

Dalle ore 9.00 di venerdì 15 alle 9.00 di lunedì 18 novembre 2019

per lavori strada

via Ventiquattro Maggio tra via Arturo Pannilunghi e via Filippo Corridoni: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

(ordinanza Polizia Municipale n.857/2019)

Fino a venerdì 15 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle 12.30

per lavori strada

via Girolamo Gigli tra via Aretina e il civico 10: senso unico alternato per un tratto non superiore a 50 metri, secondo esigenze di cantiere

(ordinanza Polizia Municipale n.849/2019)

Fino alle ore 19.00 di venerdì 15 novembre 2019

per lavori strada

via Ventiquattro Maggio tra viale Trento e via Arturo Pannilunghi: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

via Monticchiello tra via Martiri di Scalvaia e via Mario Mencattelli: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

via Monte San Michele: doppio senso di circolazione (strada senza sfondo), accesso e uscita da incrocio con via Filippo Corridoni

(ordinanza Polizia Municipale n.847/2019)

Dalle ore 9.00 di domenica 17 alle 17.00 di venerdì 22 novembre 2019

per lavori edili

via Monte San Michele: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati

(ordinanza Polizia Municipale n.837/2019)

Dalle ore 9.00 di lunedì 18 alle 18.00 di venerdì 22 novembre 2019

per lavori strada

via Ventiquattro Maggio tra via Arturo Pannilunghi e viale Gino Fruschelli: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione

via Filippo Corridoni tra via Arturo Pannilunghi e via Ventiquattro Maggio: doppio senso di circolazione,

strada senza sfondo con accesso e uscita da incrocio con via Pannilunghi.

via Monticchiello tra via Mario Mencattelli e via Bruno Bonci: senso unico verso via Bonci

(ordinanza Polizia Municipale n.859/2019)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 18 novembre 2019

per lavori edili

via del Capitano tra via del Poggio e piazza del Duomo: divieto di transito

via del Castoro: senso unico in direzione Duomo-via di Città

(ordinanza Polizia Municipale n.828/2019)

Fino a venerdì 29 novembre 2019, dalle ore 10.30 alle 13.30 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì)

per lavori edili

via dei Termini tra vicolo del Coltellinaio e via Giuseppe Pianigiani, vicolo della Torre: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.756/2019)

Fino a domenica 1 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle 13.00

per lavori edili

vicolo di San Salvadore tra via delle Lombarde e via Duprè: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n.772/2019)

Fino alle ore 18.00 di domenica 1 dicembre 2019

per lavori edili

via del Capitano tra via del Poggio e piazza del Duomo: senso unico alternato durante l’orario di lavoro

e secondo esigenze di cantiere, divieto di sosta con rimozione

(ordinanza Polizia Municipale n.730/2019)

Fino alle ore 18.00 di martedì 31 dicembre 2019

per tutela pubblica incolumità

via Simone Martini (incrocio con via Lorenzo Maitani): senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione Sardegna-Porta Ovile

viale Lippo Memmi (tratto ponte di Ravacciano): senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 t. ad eccezione di scuolabus fino a 8,2 t. di massa

(ordinanza Polizia Municipale n.700/2019)

Fino a venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle 12.00 i lunedì, mercoledì e venerdì

per lavori edili

via del Rialto: divieto di transito.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con concessione di passo carrabile in via del Rialto percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civici 13 -15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita e, all’incrocio con via del Porrione, danno la precedenza a tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Municipale n.715/2019)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.