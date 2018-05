“Bambole e robot per i malati di Alzheimer”: convegno al Rettorato

L'incontro è organizzato dall'associazione culturale "A piccoli passi", in collaborazione con l'Università di Siena

SIENA. “Bambole e robot per i malati di Alzheimer” è il tema del convegno che si terrà venerdì 18 maggio, alle 17, presso l’aula Magna storica del Rettorato, organizzato dall’associazione culturale “A piccoli passi”, in collaborazione con l’Università di Siena.

Il convegno mirerà ad accrescere l’informazione dei cittadini sul morbo di Alzheimer, sia attraverso una puntuale spiegazione sulla diagnosi e terapia sia illustrando gli effetti positivi che si ottengono tramite specifici ausili – in particolare bambole e pupazzi robotici -, che mirano a stimolare l’interazione emotiva e la capacità cognitiva nei pazienti.

Dopo i saluti del rettore Francesco Frati, interverranno le professoresse Maria Teresa Dotti, del dipartimento Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze Università di Siena, e Patrizia Marti del dipartimento Scienze Sociali, politiche e cognitive, e la dottoressa Valentina Fiorenza, della Cooperativa Sociale Comunità e Persona.

I tre interventi approfondiranno rispettivamente le conoscenze mediche e le strategie terapeutiche, le esperienze condotte con i malati attraverso l’interazione con la foca-robot Paro, e la Doll Therapy praticata con alcuni anziani.