Auser presenta il calendario dei soggiorni estivi

SIENA. L’Auser della zona di Siena ha presentato il calendario dei sogggiorni estivi riservati ai soci Auser e Spi senza limiti di residenza ed età. I partecianti sono tenuti a sottoscrivere la tessera dell’associazione.

L IDO DI CAMAIORE (LU)

16/30 giugno Hotel Rialto Suisse – Piazza Umberto 16/a – tel. 0584 618051. Camere doppie con bagno – servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio – pensione completa con bevande ai pasti – senza aria condizionata – assicurazione – bus A/R – € 880 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

VIAREGGIO (LU)

31 agosto/14 settembre Hotel Maria Elena – Via Leonardo da Vinci 25 – 0584961252. Camere doppie con bagno – servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio – pensione completa con bevande ai pasti – aria condizionata se pagata in loco – assicurazione – bus A/R – € 760 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

VIAREGGIO (LU)

31 agosto/14 settembre Hotel Miramare – Viale Carducci 27 – 058448441. Camere doppie con bagno – servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio – pensione completa con bevande ai pasti – aria condizionata – assicurazione – bus A/R – € 834 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

ISCHIA (NA)

13/27 giugno Hotel Colella – Via Monterone 55 – Forio – tel. 081 989279. Passaggio marittimo e servizio di facchinaggio – camere doppie con bagno – servizio spiaggia – pensione completa con bevande ai pasti – terme interne – navetta ad orari prestabiliti per e dalla spiaggia – assicurazione – bus A/R – € 850 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

ISCHIA (NA)

5/19 settembre Hotel Pineta – Via A. Sogliuzzo 55 – tel. 081 991230. Passaggio marittimo e servizio di facchinaggio – camere doppie con bagno – servizio spiaggia – pensione completa con bevande ai pasti – aria condizionata a pagamento in loco – assicurazione – bus A/R – € 850 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

MISANO (RN)

13/27 giugno Hotel Bologna – Via dei Platani 56 – tel. 0541 615390. Camere doppie con bagno – servizio spiaggia – aria condizionata da pagare in loco – assicurazione – pensione completa con bevande ai pasti – bus A/R – € 675– eventuale tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

MAREBELLO (RN)

13/27 giugno Hotel Gattei– Viale Portofino 4 – 0541 378815. Camere doppie con bagno – servizio spiaggia – assicurazione – pensione completa con bevande ai pasti – aria condizionata – bus A/R – € 675 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

RIVAZZURRA (RN)

12/26 luglio Hotel Beaurivage – Viale Trapani 10 – 0541 370903. Camere doppie con bagno – servizio spiaggia – assicurazione – aria condizionata – pensione completa con bevande ai pasti – bus A/R – € 760 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

CUTIGLIANO (PT)

1/15 luglio Hotel Miramonte – Piazza Catilina 12 – 0573 68012. Camere doppie con bagno – pensione completa con bevande ai pasti – assicurazione – bus A/R – € 675 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

FAI DELLA PAGANELLA (TR)

25 luglio/8 Agosto Hotel Montana – Via Cesare Battisti 26 – 0461 583182. Camere doppie con bagno – pensione completa con bevande ai pasti – assicurazione – bus A/R – € 845 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

PUGLIA

CAROVIGNO (BR) 14/28 giugno. Nicolaus Club Meditur Village – Torre Guaceto – Loc. Scianolecchia – 0831 989922. Pranzo libero durante il viaggio di andata – camere doppie con bagno – servizio spiaggia, ma chi vuole ombrelloni in prima fila paga in loco – pensione completa con bevande ai pasti – aria condizionata – assicurazione – bus A/R – € 1145 – tassa comunale di soggiorno da pagare in loco

Le domande saranno ricevute presso la sede dell’Auser Comunale di Siena – Via Tolomei 7 int.4, dalle 9.00 alle 12.00 nei seguenti giorni: 20 aprile Versilia, Montagne e Puglia, 21 aprile Adriatico, Ischia. Dopo tali date le domande saranno ricevute sempre presso la sede dell’Associazione, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, solo dalle 9.00 alle 12.00, fino ad esaurimento posti.

La tessera obbligatoria è di € 13 l’anno. Chi, al momento dell’iscrizione ai soggiorni, fosse già tesserato è tenuto alla presentazione della tessera. L’Associazione in caso di forza maggiore, si riserva il diritto di cambiare, ai fini di una buona gestione dei soggiorni, gli alberghi e i bus proposti nel volantino, garantendo la stessa località, lo stesso prezzo, la stessa qualità.