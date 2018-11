ASL e Aou Senese: 2 ore di sospensione per alcuni servizii

Martedì 27 novembre per aggiornamento dei programmi informatici

SIENA. Martedì 27 novembre, dalle 16 alle 18, su tutta la provincia di Siena, alcuni programmi per la gestione dei servizi amministrativi al pubblico della Asl Toscana sud est e dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese saranno sospesi temporaneamente per consentire di effettuare gli aggiornamenti necessari.

I servizi interessati sono pagamento ticket, prenotazioni Cup, prestazioni di anagrafe sanitaria assistiti (cambio/scelta/revoca medico, rilascio esenzioni per patologia/invalidità, domicilio sanitario, rinnovo assistenza sanitaria, ecc).

Per l’Aou Senese, in particolare, le attività di accettazione, prenotazioni per il CUP istituzionale e CUP libera professione e ritiro referti termineranno alle ore 16.

Le aziende sanitarie si scusano per eventuali disagi.