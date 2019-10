Arriva la Career week dell’Universita’ di Siena

Giornate di orientamento al lavoro per i giovani dal 7 al 10 ottobre nelle varie sedi dell’Ateneo

SIENA. Studenti, laureandi e laureati incontrano il mondo del lavoro all’Università di Siena nella “Career week”, settimana di iniziative dedicate ai percorsi professionali organizzata dal Placement Office & Career Service dell’Ateneo, che si svolgerà dal 7 al 10 ottobre.

Tanti saranno gli enti e le aziende che parteciperanno agli incontri di orientamento e workshop di approfondimento destinati ai neolaureati e agli studenti che stanno terminando gli studi e che muovono i primi passi alla ricerca di stage e occupazioni lavorative. Partendo dalle informazioni di base, come quelle riguardanti la stesura dei curriculum vitae e la preparazione per un colloquio di lavoro efficace, fino ad arrivare alle presentazioni aziendali e agli incontri diretti con il personale delle aziende, sono tante le opportunità offerte nella settimana che si propone di guidare i giovani ad una ricerca consapevole degli sbocchi professionali desiderati.

La prima giornata, lunedì 7 ottobre, si aprirà presso il complesso didattico del Laterino con il “Water Job Day”. L’evento, organizzato in collaborazione con il dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, si propone di presentare a studenti e laureati aziende, opportunità professionali, percorsi formativi e sbocchi occupazionali con particolare riferimento alle professioni legate all’acqua e alla corretta gestione delle risorse idriche. Alle ore 10.30 saranno aperti gli stand aziendali per i colloqui, la consegna dei curriculum e gli incontri tra candidati e aziende, mentre alle ore 14.30 avrà inizio la tavola rotonda dal titolo “Giornata delle Professioni: le professioni dell’acqua”. L’incontro, aperto dal saluto del rettore, Francesco Frati, vedrà la partecipazione, insieme a figure accademiche, di amministratori aziendali e professionisti che lavorano nel settore. Alla stessa ora, presso il presidio San Francesco, sarà aperto lo spazio “MPS Meeting Point”, punto di incontro ed orientamento per studenti e laureati gestito dai manager delle risorse umane di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Martedì 8 ottobre, dalle ore 9.30, al polo didattico Mattioli, si terrà “La Giornata delle Professioni”, organizzata in due sessioni di orientamento, una sulla professione di consulente del lavoro e l’altra sulle carriere internazionali. “Grow Wirh Us” è invece l’appuntamento organizzato dagli Alumni dell’Ateneo, che si svolgerà al Santa Chiara Lab sempre l’8 ottobre, alle ore 15. Si discuterà di mestieri futuri nell’approfondimento “Skills for future: le professioni del futuro”. Il pomeriggio si concluderà poi con un aperitivo, momento di incontro informale fra gli studenti e gli ex-alunni, ormai professionisti.

Il 9 ottobre sarà la volta delle presentazioni aziendali nei complessi di San Miniato, San Niccolò e San Francesco. La conoscenza delle aziende è finalizzata all’orientamento e alla preparazione dei colloqui che si terranno il giorno dopo al Rettorato, durante il Career Day. Il pomeriggio, dalle 14.30, sarà aperto presso il Polo Scientifico di San Miniato il GSK Meeting Point, punto d’incontro e orientamento gestito dai manager di GSK.

Con il Career Day, in programma il 10 ottobre, si chiuderà la settimana di orientamento nel palazzo del Rettorato, quando studenti e laureati potranno sostenere colloqui individuali, ottenere consigli relativi ai propri percorsi di carriera e ai profili professionali richiesti e lasciare i propri curriculum alle oltre sessanta aziende che partecipano.