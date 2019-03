Anpi ricorda i 4 partigiani fucilati nel ’44

Renato Bindi, Adorno Borgianni, Tommaso Masi e Primo Simi furono uccisi alla Caserma Lamarmora

SIENA. Domenica 10 marzo alle ore 10,30 si svolgerà a Siena alla caserma Bandini la commemorazione dei quattro partigiani fucilati alla Caserma Lamarmora (oggi Bandini) il 13 marzo 1944.

All’inizio del 1944 i partigiani garibaldini operanti tra Siena e Grosseto avevano organizzato un campo di addestramento per renitenti alla leva nella zona di Monticiano. Nel marzo, in seguito ad un fallito attentato ad un gerarca di Grosseto, repubblichini e tedeschi lanciano un vasto rastrellamento nella zona, giungendo a circondare l’accampamento partigiano all’alba dell’11 marzo. Nello scontro a fuoco rimane ucciso il partigiano Giovanni Bovini e un francese, Robert Houdin, rimane gravemente ferito (morirà pochi giorni dopo in ospedale a Siena). 19 giovani reclute, prive ancora delle armi e dell’addestramento necessario, si arrendono. Uno di loro si aggrega ai fascisti, altri 8 vengono portati via (compreso il ferito) e 10 vengono condotti presso il cimitero in frazione Scalvaia e lì fucilati. Le vittime sono

Alizzardo Avi, 20 anni

Alvaro Avi, 22 anni

Cesare Borri, 22 anni

Solimano Boschi, 20 anni

Armando Fabbri, 19 anni

Ezio Filippini, 21 anni

Azelio Pieri, 21 anni

Lilioso Antonucci, 21 anni

Aldo Mari, 22 anni

Faustino Masi, 22 anni

Sui loro corpi viene lasciato un cartello con su scritto: “Nel luogo in cui un nostro milite ha trovato la morte per mano dei ribelli, questi traditori sono stati raggiunti dalla giustizia. La giustizia arriva sempre per uno a dieci”.

Degli altri 7, tutti processati davanti al tribunale speciale, 3 vengono condannati a 24 anni di carcere, e 4 sono fucilati nella caserma La Marmora di Siena il 13 marzo. Sono Renato Bindi, Adorno Borgianni, Tommaso Masi, Primo Simi.