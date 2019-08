Ancora codice giallo per il maltempo

Sabato dalle 13 alle 21 rischio grandine e vento

FIRENZE. La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo per oggi, e prevede analoga situazione anche per domani sabato (sempre dalle 13 alle 21) su buona parte della Regione per la possibilità di rovesci e temporali.

Infiltrazioni di aria fresca in quota determinano, infatti, condizioni di marcata instabilità in particolare nelle zone interne e durante le ore centrali della giornata.

Sia oggi, a partire dal primo pomeriggio che domani, nella stessa fascia oraria, saranno possibili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporalesco su tutte le aree ma in in particolare nelle zone interne. Possibili colpi di vento e grandinate. Tendenza a cessazione dei fenomeni in serata.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.