Allerta giallo per maltempo nelle province centro-meridionali

FIRENZE. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle ore 13 alle ore 21 di domani, giovedì 22 agosto, per piogge e per temporali localmente anche di forte intensità previsti nelle zone interne delle province centro-meridionali della Toscana in particolare nel pomeriggio.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/allertameteo.