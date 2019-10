A Siena il 27 ottobre arriva il Ludobus

Il Comitato dei Genitori organizza una mattinata di giochi per grandi e piccini

SIENA. “SI… AMO IN GIOCO: Vivere la Piazza per grandi e piccini” è l’evento organizzato dal Comitato dei genitori di Siena “SI…amo le scuole comunali” per domenica 27 Ottobre in Piazza del Mercato a Siena. A partire alle ore 10:00 arriva il Ludobus: adulti e bambini potranno riscoprire il bello del gioco in strada!

Il Ludobus è un mezzo mobile attrezzato, che mette letteralmente in piazza “il gioco”. Attraverso dei cartelloni interattivi il Comitato si racconta ai presenti, informandoli delle ragioni per cui è importante continuare a difendere le scuole comunali.

Alla fine della mattinata si terrà la lotteria, i premi in palio saranno un monopattino, giochi in legno e libri per bambini. Il ricavato del mercatino e della lotteria verrà impiegato per finanziare le future attività del Comitato.

Il Comitato è stato costituito in risposta all’ipotesi dell’Amministrazione comunale di statalizzare le scuole dell’infanzia e cedere in appalto gli asili nido.

“La nostra finalità principale è quella di impedire la chiusura delle scuole comunali senesi per come le conosciamo, come genitori, però, vogliamo rivolgere la nostra attenzione ed energia a tutti i temi che riguardano l’infanzia e la qualità della vita del bambino all’interno della società e quindi di tutti gli spazi pubblici cittadini. Per questo abbiamo scelto di riempire una piazza in un’atmosfera gioiosa di gioco e festa con il Ludobus che propone che riporta i giochi di una volta e riporta i bambini a giocare di nuovo in strada. Non ci fermeremo qui per il 18 Gennaio stiamo organizzando un incontro con un pedagogista ludico di livello nazionale che ci parlerà dei bambini e il gioco. Vi aspettiamo, quindi domenica 27 in Piazza del Mercato”, dice il presidente del comitato Andrea Magrini.