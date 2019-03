A “Connessioni” si parla di bene pubblico

Il dibattito al Rettorato fa parte degli eventi di Siena Città Aperta ai Giovani

SIENA. Una riflessione sul concetto di bene pubblico che vedrà confrontarsi docenti ed esperti di diverse discipline. E’ questo il tema del primo appuntamento di “Connessioni” il format di incontri promosso dall’associazione degli Alumni dell’Università di Siena e inserito nel cartellone del Festival Siena Città Aperta ai Giovani.

L’appuntamento, in programma domani, 13 marzo, alle 17 nell’Aula Magna del Rettorato (via Banchi di Sotto 55) avrà come tema “Alla ricerca del bene pubblico” e sarà introdotto dai saluti di Cinzia Angeli e Tarcisio Lancioni, e da un intervento del Rettore Francesco Frati su “Le università, un prezioso bene pubblico”. A seguire il dibattito, moderato da Maurizio Boldrini, con gli interventi di professori universitari ed esperti che faranno da filo conduttore delle mini tavole rotonde: “La tutela del bene pubblico” con Sonia Carmignani e Claudio Rossi; “La sanità, frontiera del welfare” con Antonio Davide Barretta, direttore generale della Giunta regionale toscana, e Sergio Mondillo, professore di malattie dell’apparato cardiovascolare e responsabile dell’Unità operativa di Cardiologia universitaria presso il policlinico senese.

Seguiranno gli interventi “Piazze reali e piazze digitali” con Maurizio Bettini e Tiziano Bonini; “Dal ben avere al ben essere” con Ferdinando Abbri e Stefano Bartolini. Al termine le conclusioni affidate a Gabriella Piccinni.

Obiettivo di Connessioni, iniziativa dell’associazione dei laureati dell’Università di Siena, che collaborano con l’Ateneo in numerose iniziative di orientamento professionale ed eventi culturali, è quello di affrontare attraverso un dibattito aperto e multidisciplinare i temi sociali e di attualità che riguardano la sfera di comunicazione pubblica, e promuovono la costruzione del pensiero critico mediante il confronto attivo con gli speaker.

Informazioni sull’associazione e sulle sue attività: https://www.alumni.unisi.it/