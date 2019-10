27 ottobre ore 3: torna l’ora solare

SIENA. Nella notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3:00, torna l’ora solare e dovremo riportare indietro le lancette dell’orologio di 60 minuti.

Ormai ci si regola con lo smartphone ed il computer o comunque con orologi radiocontrollati che non hanno più bisogno di compiere quest’operazione… salvo che con la rumonorosasveglia meccanica.

Potrebbe essere l’ultima volta che cambia l’ora solare in legale e viceversa, perche”livello europeo c’è un dibattito aperto ormai da tempo per abolire l’ora legale e lasciare dunque il corso naturale del tempo per tutto l’anno.