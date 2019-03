23 orti urbani a San Miniato: richieste fino al 26 marzo

SIENA. Fino al prossimo 26 marzo è possibile presentare la domanda per l’assegnazione di 23 appezzamenti di terreno a San Miniato, con una superficie variabile tra 40 e 150 mq. e dotati di prese d’acqua per l’irrigazione, da utilizzare per uso ortivo. L’area, di proprietà comunale, attualmente affidata, in concessione gratuita, all’Associazione Temporanea di Scopo Orti di San Miniato, compresa tra il boschetto di S. Miniato e il passaggio P. Calamandrei, è stata oggetto di un intervento di recupero e valorizzazione da parte del Comune, nell’ambito del progetto regionale “100mila orti in Toscana”. <<L’obiettivo – informa il vicesindaco Andrea Corsi – è quello di realizzare orti non solo per la produzione di ortaggi ad uso familiare, ma anche per favorire momenti di socializzazione, possibilmente scambi di esperienze fra generazioni diverse, così da favorire legami interpersonali, e accrescere il senso di appartenenza alla nostra comunità>>.

Le proposte per l’assegnazione degli orti, redatte secondo il modello predisposto, potranno essere consegnate direttamente all’associazione in via Nenni 8/A (Centro Civico La Meridiana) il 20 e 26 marzo dalle 17,30 alle 19; oppure inviate per raccomandata (farà fede la data di spedizione) indirizzata a Comune di Siena, Servizio Sportello Unico, piazza Il Campo 1, 53100 Siena, riportando sulla busta “Orti Urbani di San Miniato – istanza di assegnazione orto urbano”.

Il testo integrale dell’avviso con lo schema di domanda può essere reperito sul sito istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso La Città/Territorio/News, sul sito della Banca della Terra www.terreregionali.toscana.it, oppure all’associazione il 13 e 20 marzo dalle 17,30 alle 19.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti anche il 13 marzo alle 17,30 in occasione di un’assemblea pubblica, nei locali del Centro Civico La Meridiana, durante la quale alcuni incaricati dell’associazione informeranno sul progetto degli orti urbani a S. Miniato e risponderanno a eventuali domande degli interessati.