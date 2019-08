16 agosto: variazioni agli orari di servizi e uffici della Asl

SIENA. Venerdì 16 agosto, in occasione del Palio di Siena, alcuni servizi e uffici Asl modificheranno gli orari di apertura al pubblico. Ecco tutti i dettagli.

Il CUP telefonico (0577-767676), il Poliambulatorio di via Pian d’Ovile e il consultorio di via Don Minzoni anticiperanno la chiusura alle 14. Il Centro di Riabilitazione Il Tamburino in via Roma e il Centro Direzionale in piazzale Rosselli saranno chiusi per l’intera giornata.

Il servizio informativo aziendale al numero verde 800 613 311 non sarà operativo.

Il Dipartimento di Prevenzione in località Ruffolo chiuderà alle 14: al mattino la struttura resterà aperta solo per l’effettuazione delle visite medico-sportive già prenotate. Sempre a Ruffolo, anche le attività della libera professione resteranno chiuse al pubblico nel pomeriggio: in particolare, non sarà attivo il numero telefonico 0577 767638 per la prenotazione di prestazioni in libera professione nella Zona Senese e nell’Amiata senese.