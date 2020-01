1° febbraio: modifiche alla circolazione in viale Bracci

(Foto tratta da Facebook)

SIENA. Per effettuare alcuni interventi di abbattimento piante, il 1° febbraio dalle ore 8 alle 18 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in viale M. Bracci, nella semi carreggiata sulla direttrice dal Policlinico Le Scotte a viale R. Lombardi, nel tratto compreso tra le intersezioni con via U. La Malfa e via G. Pietri; mentre in via La Malfa, nel segmento costituente l’innesto con viale Bracci, senso unico di marcia, dall’incrocio con quest’ultimo verso via A. Moro e via N. Orlandi, e divieto di sosta con rimozione coatta.