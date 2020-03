Pensili in cucina: i meccanismi di apertura verticali

ROMA. Tra i mobili più diffusi nelle nostre cucine, i pensili si fanno apprezzare per la comodità che garantiscono, sempre a condizione che siano ben posizionati in altezza: essi, infatti, non richiedono di piegarsi sulla schiena o sulle gambe per raggiungerli, a differenza di quel che è necessario fare quando si è alle prese con mobili bassi. I movimenti richiesti dai pensili non sono rischiosi neppure quando si devono maneggiare utensili pesanti (si pensi a un grosso pentolone, per esempio): se, invece, si deve sollevare lo stesso oggetto dal basso verso l’alto, il rischio è quello di compiere un movimento sbagliato o addirittura pericoloso.

I sistemi di apertura

Nel momento in cui si sceglie il sistema di apertura di un pensile, è molto importante valutare lo spazio di cui si può disporre in cucina. Per esempio, le cerniere con apertura orizzontale tradizionali si rivelano ideali in quei contesti che consentono una facile apertura, e che quindi sono abbastanza spaziosi. Le ante a ribalta, invece, sono quelle che prevedono moduli ad apertura verticale: sono funzionali e adatte a qualsiasi ambiente.

L’apertura graduale dell’anta

Molti dei sistemi tecnologici più all’avanguardia risultano pratici e confortevoli perché dotati di una tecnologia che consente un’apertura dell’anta graduale, in virtù di un meccanismo studiato ad hoc. L’anta, così, resta alzata in qualsiasi posto si trovi: il tutto avviene senza rumori e all’insegna della massima fluidità, in mancanza di azioni brusche o di movimenti repentini. Pensili di questo tipo possono essere montati in modo piuttosto semplice; una volta portata a termine la loro installazione, inoltre, è possibile regolare i meccanismi come si vuole, a seconda del peso e delle misure delle ante da sollevare. Non solo: oggi sono disponibili anche meccanismi di sicurezza particolari che evitano il rischio dello schiacciamento delle dita, una eventualità più comune di quel che si possa immaginare, a tutto vantaggio dell’incolumità degli utenti.

Dove comprare pensili di qualità

Casa della Ferramenta è l’e-commerce in cui è possibile trovare e acquistare pensili di qualità, in grado di coniugare funzionalità ed elevati standard di sicurezza. Tra i marchi più affidabili da questo punto di vista c’è Blum, un nome noto a livello internazionale che propone sistemi di cerniere, sistemi per ante a ribalta e sistemi di estrazione. Sono ben quattro le differenti tecnologie di movimento studiate da Blum in questo ambito: l’azienda austriaca è una garanzia quando si parla di sistemi di apertura e di chiusura dei mobili per la cucina, come si può scoprire esplorando il ricco assortimento di CasadellaFerramenta.it. Qui sono disponibili, tra l’altro, ferramenta per le ante a ribalta, guida a estrazione, spondine per cassetti e molti altri accessori robusti e resistenti.

La linea Aventos di Blum

La linea di sistemi per pensili ad apertura verticale di Blum si chiama Aventos e comprende soluzioni diverse a seconda delle tipologie di apertura: merita di essere citata soprattutto Aventos HL, pensata per le ante ad apertura verticale come quelle che caratterizzano i pensili con frontali sovrastanti o i mobili a colonna. Per le ante a ribalta standard, invece, c’è Aventos HK, che si adatta alla perfezione ai pensili di dimensioni normali.

Le ante a soffietto e le ante basculanti

Le ante a soffietto sono tipiche dei pensili più alti: esse, infatti, sono strutturate in modo da consentire di raggiungere la maniglia a prescindere dalla posizione di apertura. Le ante basculanti, infine, sono quelle dei frontali composti da un pezzo unico. Il vantaggio offerto dal movimento a bascula consiste nell’avere a che fare con un ingombro ridotto, che si traduce in uno sfruttamento ottimale degli spazi interni.