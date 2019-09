Una molecola antimicrobica efficace contro il batterio New Delhi

Pubblicato sulla rivista "International Journal of Antimicrobial Agents" un articolo sull'esito di un gruppo di ricerca coordinato dal professor Alessandro Pini dell'Università di Siena

SIENA. Il gruppo di ricerca coordinato dal professor Alessandro Pini al dipartimento di Biotecnologie Mediche lavora da anni su una molecola antimicrobica che recentemente si è rivelata efficace contro il batterio New Delhi, come descritto in un recente articolo pubblicato sulla rivista ‘International Journal of Antimicrobial Agents’. La molecola, appartenente alla classe molecolare dei peptidi antimicrobici, attualmente si trova nella fase finale di sviluppo preclinico. In collaborazione con il gruppo del professor Rossolini all’Università di Firenze sono in programma prove di efficacia su ceppi di New Delhi isolati nella Regione Toscana. Tale molecola è attualmente in licenza all’azienda SetLance srl, una società con sede a Siena, fondata nel 2009 da Alessandro Pini, Luisa Bracci e Chiara Falciani, e che, operando in convenzione con l’Università di Siena, si occupa dello sviluppo farmaceutico di farmaci antimicrobici attraverso contratti di ricerca con multinazionali del farmaco.