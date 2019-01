“Stili di stress”: Fagiolini ospite a “L’ora della salute” su La7

SIENA. Andrea Fagiolini, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e direttore della UOC Psichiatria, sarà ospite domenica 6 gennaio, alle ore 12,50 del programma “L’ora della salute”, in onda su La7 e condotto da Annalisa Manduca. Il professor Fagiolini in particolare parteciperà alla puntata sul tema “Stili di stress”, durante la quale si analizzeranno quali sono le cause principali che generano lo stress e quali sono le strategie per prevenirlo o ridurlo.