Sicurezza alimentare ed allergeni: se ne parla a Confcommercio

L’iniziativa martedì 2 aprile, alle 15, presso la sede dell’associazione

SIENA. Un incontro ad hoc per parlare di allergeni e di acrillamide promosso appositamente per parlare di questi temi all’esordio della stagione turistica.

Nasce così l’iniziativa “FIPE: ecco il nuovo Vademecum Ispezioni” che si terrà martedì 2 aprile alle 15 presso l’Auditorium di Confcommercio Siena, in Strada di Cerchiaia 26, a Siena.

L’obiettivo è quello di tenere alta l’attenzione su una tematica particolarmente delicata. All’incontro saranno presenti il dottor Giorgio Briganti e il dottor Marco Manganelli della AUSL Sudest Dipartimento di prevenzione. Ed ancora, ci sarà il dottor Duccio Meiattini, amministratore delegato di VIsMederi, laboratorio di riferimento convenzionato con Confcommercio Siena, la dottoressa Marika Listo e il dottore Simone Rapaccini dello Studio CF, consulente convenzionato Confcommercio Siena.

Per scoprire tutto il nuovo vademecum FIPE basta andare on line sul sito di Confcommercio Siena all’indirizzo https://www.confcommercio.siena.it/wp-content/uploads/2019/03/NUOVO-VADEMECUM-ISPEZIONI-FIPE.pdf. E per informazioni, basta chiamare Confcommercio Siena al numero di telefono 0577 248811.