Settimana del glaucoma: gli orari delle visite

SIENA. Si comunica che la settimana mondiale del glaucoma 2018, organizzata nella nostra provincia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e il Day Service Glaucoma dell’U.O.C. di Oftalmologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in collaborazione con IAPB Italia, si svolgerà dal 11 al 17 marzo con i seguenti appuntamenti:

Domenica 11 e sabato 17 con orario 9.00-3.00 e 15.00-8.30 visite gratuite di screening per la prevenzione del glaucoma presso la sala delle Vittorie della contrada del Drago in P.zza Matteotti. Lunedì 12 marzo con orario 9.00-13.00 visite gratuite di screening presso gli ambulatori messi gratuitamente a disposizione dalla Confraternita della Misericordia di Colle Val d’Elsa in Largo della Misericordia, 1 Loc. Le Grazie. Mercoledì 14 incontro del prof. Frezzotti con gli studenti del Liceo Scientifico G. Galilei di Siena. Il programma sarà realizzato grazie al contributo del Club Rotary Est di Siena e alla partecipazione di Interact Rotary Siena e i Volontari Rotary Est Siena e UICI Siena.